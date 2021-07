Titulaire des droits de la Ligue des Champions entre 2018 et 2021, RMC Sport avait perdu ces derniers au profit de Canal Plus (2 meilleures affiches de chaque journée) et beIN Sports qui proposera tous les autres matches (104 par saison). Ce contrat court sur la période 2021-2024. Mais la chaîne du groupe Altice ne va pas abandonner la Champions League. En effet, selon les informations de l’Equipe, Canal Plus a trouvé un accord avec RMC Sport pour co-diffuser les deux meilleures affiches de chaque journée de C1 pendant les trois prochaines années. Un accord qui ressemble à celui qu’avaient pris les deux diffuseurs pour la Premier League sur le cycle 2019-2022.