Le Troyes / PSG sur beIN Sports plutôt que Canal Plus ?

Le PSG doit débuter sa saison de Ligue 1 au stade de l’Aube de Troyes le samedi 7 août à 21 heures. Soit un des deux créneaux du lot 3 appartenant à beIN Sports et sous-licencié à Canal Plus. Ceci est la norme. Mais on le sait, la chaîne cryptée mène une guerre contre la LFP et contraint son partenaire à mener des actions en justice pour se débarrasser du lot. En retour, le LFP s’est elle aussi lancée dans une procédure pour que beIN Sports paie bien ce qu’il doit. Des sommes que le média qatarien doit percevoir de Canal Plus… L’affaire est complexe. Stressante pour la Ligue et les clubs. Dans ce contexte, selon RMC Sport, beIN Sports pourrait diffuser la première journée, et Canal Plus le reste de la saison. Avec toutes ces procédures lancées, “le timing va être très serré”, souffle une source à la Ligue. “Mais il ne fait plus trop de doute que Canal va payer et diffuser.” Mais pas tout de suite. En conséquence le Troyes/PSG pourrait être diffusé par beIN Sports.