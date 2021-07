Quels titis ont marqué des points lors de la préparation ?

Le PSG a terminé sa préparation mardi soir avec un match nul contre le Séville FC (2-2). Durant ces matches de préparation (3 victoires, 2 nuls), Mauricio Pochettino a dû faire appel à beaucoup de titis parisiens en raison des absences de plusieurs cadres, blessés ou bien qui ont participé à l’Euro ou la Copa America. Certains se sont mis en évidence comme Ismaël Gharbi, ou bien encore Xavi Simons très en forme au milieu de terrain. Les deux joueurs de retour de prêt, Eric Junior Dina Ebimbe et Arnaud Kalimuendo ont eux aussi réalisé une bonne présaison. El Chadaille Bitshiabu (16 ans), qui a paraphé son premier contrat professionnel (juin 2024) ce jeudi matin, a été titulaire dans l’ensemble des matches et a offert des prestations mitigées, mais à son jeune âge c’est compréhensible. Touché par le Covid-19, Edouard Michut n’a joué que quelques minutes contre Séville mais a montré de très bonnes choses. Pour vous, qui a marqué des points, qui mérite d’apparaître dans le onze Rouge & Bleu contre Lille lors du Trophée des Champions, et qui pourrait avoir son mot à dire dans la rotation de la saison ? À vos claviers.