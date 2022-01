PSG / Reims : le groupe parisien avec Messi et Mbappé, Donnarumma absent

Ce dimanche soir (20h45 sur Prime Video), le PSG recevra – au Parc des Princes – le Stade de Reims, en conclusion de la 22e journée de Ligue 1. Victorieux il y a une semaine du Stade Brestois (2-0), les Rouge & Bleu voudront enchaîner avec un deuxième succès de rang et se préparer au mieux pour le huitième de finale aller de Ligue des champions face au Real Madrid le 15 février prochain. De son côté, Reims reste sur une série de cinq matches sans défaite toutes compétitions confondues. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino sera privé de certains éléments à l’image d’Alexandre Letellier, Juan Bernat, Georginio Wijnaldum et Neymar Jr. Concernant Achraf Hakimi, Abdou Diallo et Idrissa Gana Gueye, ils sont encore engagés à la Coupe d’Afrique des Nations.

Incertain en raison d’une douleur aux adducteurs, Kylian Mbappé figure bien dans le groupe convoqué par Mauricio Pochettino, tout comme Leo Messi, qui a participé aux séances collectives cette semaine. Les Titis, Lucas Lavallée, Edouard Michut et Xavi Simons sont présents. Annoncé absent par L’Equipe, Colin Dagba figure bien dans le groupe convoqué par le coach argentin. À noter l’absence de Gigio Donnarumma, qui a ressenti une gêne au mollet lors du dernier entraînement. Un nouveau point sera fait dans 48 heures. Voici ci-dessous le groupe des 21 joueurs retenus par Mauricio Pochettino.

Le groupe du PSG

Gardiens (3) : Navas, Franchi, Lavallée

: Navas, Franchi, Lavallée Défenseurs (6) : Kimpembe, Ramos, Marquinhos, Dagba, Kehrer, Nuno Mendes

: Kimpembe, Ramos, Marquinhos, Dagba, Kehrer, Nuno Mendes Milieux (7) : Verratti, Paredes, Danilo, Herrera, Dina Ebimbe, Simons, Michut

: Verratti, Paredes, Danilo, Herrera, Dina Ebimbe, Simons, Michut Attaquants (5) : Mbappé, Icardi, Di Maria, Draxler, Messi

Rappel point médical