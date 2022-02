Les domaines dans lesquels le PSG de Pochettino a progressé

Mauricio Pochettino est arrivé sur le banc du PSG il y a un peu plus d’un an. Alors qu’il avait promis du beau jeu et des matches spectaculaires lors de ses premières interviews en tant que coach Rouge & Bleu, force est de constater que ses paroles ne sont pas transformées en acte sur le terrain. Mais depuis quelques semaines, des progrès sont apparus.

Ce lundi soir, l’Equipe a pointé les domaines dans lesquels le PSG de Mauricio Pochettino a progressé. Premier point, la force mentale de l’équipe. Les saisons précédentes, le PSG était « capable de s’étioler selon les scénarios. Elle pouvait mener au score, comme contre Bordeaux (2-2, le 28 novembre 2020), à Lorient (2-3, le 31 janvier 2021) ou contre Nantes (1-2, le 14 mars 2021), et offrir des espaces béants à son adversaire lui permettant d’arracher le nul ou une victoire.« En 2021-2022, les Rouge & Bleu semblent avoir retrouvé leur refus de la défaite avec comme exemple un but décisif marqué à huit reprises après la 86e minute.

Le quotidien sportif pointe aussi une défense qui s’est solidifiée. Lors des trois premiers mois de la saison, le PSG a concédé 11,5 tirs par match en Ligue 1 pour seulement quatre clean sheets en 14 rencontres. En 2022, « le PSG concède toujours en moyenne le même nombre de frappes (10,4) mais les adversaires frappent dans des conditions plus compliquées parce que soumis à un bloc plus agressif. » En sept matches, les Parisiens ont réalisé 3 clean sheets.

Enfin, l’Equipe estime que le PSG a trouvé un meilleur équilibre collectif. « Depuis la victoire sur le Real, sa variable d’ajustement se nomme Danilo Pereira. Qu’il soit positionné en relayeur du 4-3-3, comme face aux Madrilènes, ou en sentinelle, comme face à Saint-Étienne, il s’intègre toujours dans la défense sur les phases de possession, comme s’il voulait anticiper la perte de balle et parer à tout déséquilibre. » Cela permet au club de la capitale d’évoluer en 3-4-3 et ainsi mettre Nuno Mendes et Achraf Hakimi dans les meilleures conditions.