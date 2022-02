Le PSG possède l’un des meilleurs voire le meilleur centre de formation de France. Beaucoup de titis arrivent à jouer en professionnel que ce soit avec l’équipe première des Rouge & Bleu ou ailleurs dans le monde. On peut citer Presnel Kimpembe ou bien encore Christopher Nkunku (Leipzig) et Moussa Diaby (Leverkusen) qui brillent cette saison.

Ce lundi, l’observatoire du football (CIES) a dévoilé le top 50 des clubs dans le monde ayant généré le plus de recettes depuis juillet 2015 avec la vente de joueurs issus de leurs centres de formation. Et ce classement est dominé par le Benfica avec 379 millions d’euros. Le club portugais devance le Real Madrid (330 millions) et l’AS Monaco (285). Le PSG se classe à la 25e place avec 117 millions d’euros. Quatre autres clubs de Ligue 1 sont dans ce Top 50, l’Olympique Lyonnais (5e, 270 millions), Rennes (26e, 117), Saint-Etienne (33e, 89 millions) et Bordeaux (34e, 84).