Guillem Balague prend la défense de Mauricio Pochettino

Mauricio Pochettino est sur le banc du PSG depuis un peu plus d’un an. Mais pour l’instant, on ne voit pas sa fameuse patte sur le jeu des Rouge & Bleu. Malgré son souhait d’offrir du beau jeu à son arrivée, les performances de son équipe sont plus que moyennes depuis 12 mois. Son biographe – Guillem Balague – a donné son point de vue sur la situation de l’entraîneur argentin à Paris.

« C’est vrai que son style, la façon de jouer de ses équipes était vraiment identifié dans ses précédentes équipes. Puis, il a décidé de rejoindre le PSG. Mais il faut savoir si la priorité du PSG, c’est le football, si le PSG donne l’espace nécessaire aux entraîneurs et aux joueurs, se demande le journaliste espagnol dans une interview accordée à Eurosport. Je pense que c’est la chose la plus importante pour un club de football aujourd’hui. C’est évident qu’au PSG, on ne peut pas travailler comme à Tottenham. Donc, logiquement, il a dû s’adapter. Désormais, son objectif principal est de trouver la façon de tirer le meilleur de joueurs aussi bons, qui ont coûté si cher. Car, évidemment, il faut tous les faire jouer.«

Il estime aussi que le profil des joueurs au PSG ne lui permet pas de jouer comme il le faisait à Tottenham.

« Oui, il a des joueurs qui sont évidemment très différents de ceux qu’il a pu avoir avec Southampton ou l’Espanyol si on remonte plus loin. Il faut que les gens se rendent compte de cela. Parfois, ils regardent juste le dernier match et s’énervent de la façon de jouer de l’équipe. Mais ils doivent comprendre qu’assembler le football de Neymar, Messi et Mbappé, ça prend du temps. Ils doivent aussi comprendre qu’il y a plein de joueurs qui étaient parmi les meilleurs de leurs précédentes équipes, Sergio Ramos, qui était même capitaine, Georginio Wijnaldum ou Gianluigi Donnarumma, à qui il faut dire : ‘tu ne peux pas être un leader ici car cela ne se passe pas comme ça ici’. Il faut gérer tout ça aussi.«