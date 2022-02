La 24e journée de Ligue 1 se lancera ce vendredi soir avec l’opposition entre le PSG et le Stade Rennais sur la pelouse du Parc des Princes. Après leur superbe succès face au LOSC lors de la journée précédente, les Rouge et Bleu auront certainement à cœur de poursuivre sur leur lancée à quatre jours de recevoir le Real Madrid en Ligue des Champions. Sur le plateau de La Chaîne L’Equipe, Nabil Djellit a évoqué cette partie face aux Bretons, un match qu’il ne sait pas vraiment comment aborder.

« Rennes, une bonne préparation en vue du Real Madrid ? J’aurais envie de vous dire oui, mais sachant que cette équipe est juste illisible, je ne sais pas. Avec ce PSG, j’ai l’impression que le problème n’est pas le nom de l’adversaire, mais ce que veut, ou ne veut pas faire, cette équipe. Oui, affronter une équipe au niveau intermédiaire plus qui a, en plus, déjà battu le PSG, c’est intéressant sur le papier. Maintenant, on ne sait pas quelle équipe alignera Mauricio Pochettino face à Rennes. Est-ce que ce sera la même que face au Real Madrid ? Pour ma part, je ne comprends pas ce que fait Pochettino… »