Les doutes de Rothen concernant une arrivée de Zidane au PSG

C’est une affaire actée depuis de longues semaines, même si l’officialisation tarde à venir, Mauricio Pochettino va être licencié incessamment sous peu de son poste de coach du PSG. Pour lui succéder, deux noms reviennent avec grande insistance : Christophe Galtier et Zinedine Zidane. En ce qui concerne le second cité, les informations ont fusé ce jeudi. Après un accord proche annoncé, les choses se sont légèrement calmées. Aujourd’hui, le flou règne. Présent sur le plateau de RMC, Jérôme Rothen s’est exprimé sur une possible arrivée de ZZ à Paris.

Zidane, l’homme de la situation ?

Et s’il ne nie nullement ses qualités de coach, le consultant ne se montre toutefois pas convaincu par l’apport que Zidane pourrait avoir. Pour lui, ce n’est pas forcément l’homme de la situation pour le PSG : « Est-ce que c’est l’entraîneur idéal du PSG ? Ces dernières années, on a eu des entraîneurs idéaux pour le PSG, mais, au final, cela n’a pas fonctionné. Maintenant oui, le palmarès de Zinedine Zidane parle pour lui, c’est une certitude. Après, c’est un palmarès avec un seul club, dans des conditions particulières. On l’a vu cette saison encore avec le Real Madrid de Carlo Ancelotti. Je ne veux pas minimiser ce qu’il a fait. Dans un premier temps, oui, je pense que ce palmarès peut jouer pour calmer le vestiaire du PSG. Maintenant, le PSG a besoin de se restructurer sportivement parlant, d’avoir une vraie identité de jeu. Et est-ce que Zidane est l’entraîneur parfait pour mettre en place cette fameuse identité de jeu ? Moi je pense qu’il y a de meilleurs entraîneurs que lui à ce niveau-là. Ce sont des coaches comme Guardiola ou Klopp, les deux références en Premier League, qu’il faut au PSG. Je ne veux pas le rabaisser. Ce qu’il a fait au Real c’est extraordinaire, mais je ne sais pas s’il aura la même réussite au PSG. »