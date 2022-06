Le PSG a prévenu Pochettino qu’il allait être renvoyé

Cette saison, entre les échecs en coupe nationale et en Ligue des Champions, les hommes de Mauricio Pochettino ont trop souvent offert un spectacle trop moyen à leurs supporters et aux observateurs. Suite aux multiples désillusions subies, les décideurs qataris ont décidé de faire bouger les lignes au club. Au premier plan de tous ces changements à venir, l’avenir du technicien argentin possède sans conteste une bonne place et celui-ci serait définitivement scellé.

Le club a annoncé sa décision à Pochettino

Comme l’affirme le média RMC Sport sur son site internet, le PSG a partagé à Mauricio Pochettino sa décision de se séparer de lui et donc que son aventure parisienne allait prendre fin dans les prochains jours. Cette décision n’est pas vraiment surprenante, puisque son départ était jugé comme « inévitable » avec les multiples changements en interne. Le mystère reste désormais entier pour connaître son successeur. Est-ce que ce sera Zinedine Zidane, qui est la priorité des dirigeants qataris ? Ou Christophe Galtier, le favori du nouveau conseiller sportif parisien Luis Campos ? Réponse dans les prochains jours.