Le PSG va changer d’entraîneur dans les prochains jours. Encore sous contrat jusqu’en juin 2023, Mauricio Pochettino n’honorera pas sa dernière année de contrat. Depuis plusieurs semaines, beaucoup de noms ont été annoncés pour prendre la succession de l’Argentin (Conte, Motta, Amorim, Conceiçao, Galtier, Zidane). La piste prioritaire de Luis Campos serait Christophe Galtier, même si le nom de Zinedine Zidane est plus que jamais au coeur des rumeurs. Des discussions qui sont aujourd’hui à un stade avancé, mais côté Espagnol les échos diffèrent.

Zidane focus sur l’équipe de France

En effet selon les informations de AS, qui se base sur des sources proches des négociations, Zidane était « très tenté » de rejoindre le PSG. Malgré des réunions et des positions qui semblaient se rapprocher, l’entraineur français aurait encore refusé la dernière offre parisienne. Les négociations avec « ZZ » auraient été menées par l’Émir du Qatar en personne. Le quotidien espagnol explique que le champion du monde 1998 aurait eu la possibilité de ramener son staff, dont David Bettoni en adjoint, et avec un large pouvoir sur le sportif. Mais Zinedine Zidane a une obsession en tête : remplacer Didier Deschamps en tant que sélectionneur de l’équipe de France après la Coupe du Monde au Qatar. Avec cet objectif là, il aurait donc décliner la proposition des Rouge & Bleu.

Les prochains jours seront déterminants sur l’avenir du PSG et donc dans la nomination de son prochain entraîneur.