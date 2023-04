Les enjeux de la fin de saison pour le PSG

Avec sa victoire face au RC Lens ce samedi, le PSG a fait un grand pas supplémentaire vers son 11e titre de champion de France. Si une voie royale s’ouvre aux Rouge & Bleu, quelques enjeux pourraient redonner un intérêt à cette fin de saison.

Dans une saison 2022-2023 éprouvante mentalement, le PSG est très bien parti pour remporter le 11e titre de champion de France de son histoire, un record national. Avec neuf points d’avance sur le RC Lens à sept journées de la fin, les Rouge & Bleu rencontreront des équipes évoluant dans la deuxième partie de tableau. Et certains doivent profiter de cette fin de saison pour se montrer davantage, à commencer par Christophe Galtier. Son sort semble déjà scellé et il ne sera probablement pas reconduit la saison prochaine. « Cette même musique tourne depuis la défaite contre Lyon (0-1), le 2 avril, et les deux récents succès, à Nice puis contre Lens, n’y ont rien changé a priori », rapporte Le Parisien. Dans son cercle proche, on décrit le coach parisien comme « déterminé à aller chercher ce titre et bien finir. » Après une semaine marquée par l’affaire Galtier, les joueurs lui ont donné la meilleure des réponses sur le terrain avec cette victoire très importante face à un concurrent direct dans la course au titre. « Galtier leur a demandé d’aller au bout, de soulever ce trophée. Leur dernière mission commune, très certainement. Celle qui devrait lui permettre de ne pas partir bredouille. »

🚨 | Le sort de Christophe Galtier semble scellé. Le coach parisien ne sera probablement pas reconduit pour une nouvelle saison ❌



📲 Le Parisien pic.twitter.com/3ZpPvayblf — Canal Supporters (@CanalSupporters) April 16, 2023

Certains joueurs joueront leur avenir

Mais les joueurs devront également se montrer à leur avantage lors des sept derniers matches de l’exercice. En interne, Luis Campos a fait savoir qu’il ne fera pas de cadeaux aux joueurs qui ne répondent pas aux attentes. Ils seront ainsi placés sur la liste des transferts cet été. À ce jour, certains joueurs sont considérés comme intransférables comme Kylian Mbappé, Nuno Mendes, Gianluigi Donnarumma, Marquinhos et Marco Verratti. « En revanche, si aucun nom n’a filtré, Vitinha, Carlos Soler, Renato Sanches, Fabian Ruiz, Juan Bernat, Hugo Ekitike et Sergio Ramos sont sans doute visés. » Si le premier cité a répondu présent ce samedi face au RC Lens, d’autres pourraient se diriger vers un départ comme Carlos Soler. Concernant Hugo Ekitike, il « ne semble plus entrer dans les plans de la direction sportive », précise le quotidien francilien. Cette fin de saison sera également l’occasion de donner un temps de jeu plus conséquent aux Titis. Depuis le début de saison, seuls Warren Zaïre-Emery (6 titularisations) et El Chadaille Bitshiabu (5 titularisations) sont les plus utilisés parmi les jeunes présents régulièrement avec l’effectif professionnel. « L’occasion de parfaire leur apprentissage et de montrer qu’il faudra encore compter davantage sur eux la saison prochaine. » De leur côté, Ismaël Gharbi et Ilyes Housni peuvent aussi avoir un coup à jouer. « Une fois le titre en poche, Galtier pourrait leur offrir plus de minutes. »

Enfin, à titre individuel, Kylian Mbappé aura à coeur de remporter pour la cinquième fois d’affilée le titre de meilleur buteur de Ligue 1. Avec 20 buts, il partage la tête avec Jonathan David (LOSC) et Alexandre Lacazette (Olympique Lyonnais). S’il semble compliqué de faire plus prolifique que sa saison 2018-2019 (33 réalisations), le numéro 7 du PSG peut profiter de ces sept derniers matches pour chercher ce titre honorifique pour la cinquième fois d’affilée, une performance seulement réalisée par Jean-Pierre Papin (1988, 1989, 1990, 1991 et 1992).