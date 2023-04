Opposés à la lanterne rouge, les U19 du PSG ont livré une véritable démonstration pour reprendre la deuxième place du classement avec un Ilyes Housni auteur d’un triplé.

Ce dimanche après-midi, les U19 du PSG disputaient leur match de la 23e journée du Championnat National U19 – au Stade Stade Maurice Baquet – face à la lanterne rouge, Gonfreville. Et les joueurs de Zoumana Camara ont montré leur supériorité dans les grandes largeurs pour reprendre la deuxième place à Montfermeil, qui a concédé le match nul face à Lille (1-1). Après la défaite face au leader, Lens, la semaine passée, les Titis ont renoué avec la victoire (6-1) et ont pu compter sur un duo Gharbi-Housni très performant. Appelés par Christophe Galtier pour la rencontre face au RC Lens mais restés sur le banc, les deux jeunes Parisiens ont profité de cette rencontre face à Gonfreville pour se montrer.

Triplé pour Housni, Gharbi buteur et passeur

L’attaquant de 17 ans a une nouvelle fois montré ses qualités de buteur et confirme son excellente saison avec les U19 du PSG. Ce dimanche face à Gonfreville, l’international U18 français s’est illustré avec un triplé inscrit. De son côté, Ismaël Gharbi s’est aussi montré à son aise avec une réalisation et deux passes décisives à son actif. Fernandez Veliz et Romaric Etonde sont les deux autres buteurs de cette large victoire. Pour leur prochain match, les U19 du PSG recevront Caen, le dimanche 23 avril à 15h, pour le compte de la 24e journée du Championnat National U19.