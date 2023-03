Les excuses de Sergio Ramos après l’élimination du PSG

Hier soir, le PSG s’est incliné sur la pelouse de l’Allianz Arena contre le Bayern Munich en huitièmes de finale retour (2-0). Les Parisiens sont éliminés de la Ligue des Champions. Sergio Ramos a tenu à s’excuser auprès des supporters.

Battu au match aller (0-1), le PSG se devait de l’emporter contre le Bayern Munich pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Mais les Parisiens se sont inclinés une nouvelle fois (2-0) et s’arrêtent là cette saison. Titulaire dans la défense à trois, Sergio Ramos a réalisé une bonne performance, dans la lignée de ses dernières sorties. Sur ses réseaux sociaux, le défenseur central (36 ans) a présenté ses excuses aux supporters parisiens.

« Profonde déception pour vous et pour nous »

« Profonde déception pour vous et pour nous. Nous n’étions pas au niveau de la Ligue des Champions. Nous n’avons pas bien géré les détails et notre objectif a disparu. C’est douloureux, mais les champions renaissent de la défaite et se forgent dans l’adversité. Nous reviendrons ! » L’ancien du Real Madrid arrive en fin de contrat le 30 juin avec le PSG. Pour le moment, les dirigeants parisiens souhaiteraient attendre de voir comment il termine la saison pour statuer sur une possible prolongation de contrat. Les prochaines semaines nous apporteront des précisions sur ce dossier.