Bayern / PSG : Les notes des Parisiens dans la presse

Ce mercredi soir, le PSG a encore vécu une désillusion en Ligue des champions avec une nouvelle élimination en huitièmes de finale de la compétition. Face au Bayern Munich, trop de joueurs n’ont pas été au niveau.

Pour la cinquième fois en sept ans, le PSG ne verra pas les quarts de finale de Ligue des champions. Une véritable déception mais totalement logique tant les Parisiens n’ont pas semblé en mesure de renverser le Bayern Munich lors de la double confrontation (0-1, 2-0). Et trop de joueurs n’ont pas été au niveau à l’image de certains cadres comme Marco Verratti et Lionel Messi.

Messi a sombré, Verratti coupable

Son duo avec Kylian Mbappé devait être l’atout offensif des Rouge & Bleu, mais Lionel Messi n’a pas existé dans cette rencontre à haute intensité. Alors que la défense bavaroise était obnubilée par l’attaquant français, le numéro 30 du PSG n’en a pas profité et est passé à côté de son match : « L’Argentin a beaucoup décroché pour tenter d’avoir plus d’influence sur le jeu des siens. Souvent en essayant de lancer Mbappé en profondeur. Il a eu une énorme occasion (25e). C’est trop peu et très décevant dans un match de cette importance », résume L’Equipe qui lui attribue la note de 3/10. Mais un autre joueur cadre a entraîné le PSG dans sa chute : Marco Verratti. Si l’Italien s’est montré actif en première période, il a sombré lors du second acte (2/10) : « Sa prise de risque devant sa surface a amené le premier but bavarois (61e). C’est encore lui qui a perdu le ballon sur le but de Gnabry (89e). Un cauchemar. »

🗣️ | Danilo pour Canal + :



« Malheureusement on doit dire que le Bayern a été plus fort que nous, c’est difficile » #BAYPSG pic.twitter.com/qJWZQCzSHE — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 8, 2023

Danilo et Ramos au niveau

Si les milieux de terrain Fabian Ruiz et Vitinha n’ont pas non plus livré une prestation suffisante, deux joueurs du PSG se sont montrés à la hauteur de l’évènement : Danilo Pereira et Sergio Ramos. Le Portugais a été le meilleur Parisien sur la pelouse. « Il a fait le boulot en mettant l’impact et l’énergie qu’il fallait pour tenir la baraque comme axial droit et a a été précieux sur plusieurs sorties aériennes, notamment sur coups de pied arrêtés. Il aurait fallu que tous les Parisiens soient dans le même tempo ou plutôt à 100 % pour espérer mieux. Difficile de lui reprocher quoi que ce soit encore une fois, tant il a été un leader par son attitude et la puissance qu’il a dégagé sur plusieurs interventions. On ne cesse de le répéter, mais il est un soldat sur lequel Paris peut compter », résume parfaitement Le Parisien qui lui attribue la note de 7/10. De son côté, Sergio Ramos a également livré une prestation solide (5/10) en défense : « L’ancien leader du Real était attendu pour son expérience et son savoir-faire dans ce genre de rendez-vous. Il a mis l’impact qu’il fallait en arrêtant un premier contre de Coman (25e). Pourtant, certaines de ses erreurs auraient pu coûter bien plus cher (41e, 51e). Sommer repousse sa tête puissante sur corner (64e), puis une autre fuit d’un rien le cadre (82e). »