Ginola pointe du doigt le manque d’esprit d’équipe du PSG

Hier soir, le PSG s’est incliné sur la pelouse du Bayern Munich en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. David Ginola a poussé un coup de gueule contre les joueurs parisiens.

Pour la deuxième fois de suite, le PSG a été éliminé en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Cette fois-ci, il a perdu contre le Bayern Munich (3-0, score cumulé). Lors de cette double confrontation, le club allemand a été supérieur au PSG, même si le club de la capitale aurait pu beaucoup mieux faire. À l’issue de la rencontre, David Ginola a poussé un coup de gueule envers les joueurs du PSG, qui ne sont pas suffisamment investis pour lui.

« Il y a une problématique depuis des années«

« Je suis dégoûté. On finit un match comme ça avec des déceptions, qui sont dues à des manques d’engagement et d’investissement clair. Il y a une problématique depuis des années. Il y a un véritable problème. Il y a des joueurs dans cette équipe… Je ne vais pas tirer sur l’ambulance. Comment on peut mettre en place un projet pour remporter la Champions League et avoir aussi peu de profondeur de banc ? Il faut être à la hauteur de ces ambitions, peste Ginola sur le plateau du Canal Champions Club. Au milieu de terrain, le PSG n’est pas à la hauteur. Vitinha n’est pas à la hauteur. Messi non plus. Ils ne sont pas complètement investis. Je prends un exemple. Kimmich, qui est le même poste que Verratti, a du perdre 0 ballon. À ce niveau-là c’est ce qui fait la différence. Verratti doit être beaucoup plus présent, être aboyeur. On doit pouvoir compter sur lui dans les moments comme ça. Même si c’est une élimination collective. Des décisions prises dès le départ. Comme le fait de jouer Hakimi, qui a des difficultés dans sa vie. Il a été l’ombre de ce qu’il est capable de faire.«

« Le club est plus important que les joueurs »

La légende du PSG que le club de la capitale construise une équipe et ne pas empiler les talents. « Si on veut que le Paris Saint-Germain gagne la Champions League un jour, il faut des joueurs qui s’investissent beaucoup plus dans le club. Le club est plus important que les joueurs. On ne parle pas de talent, on parle d’une équipe, construire une équipe, ne pas avoir des talents, Neymar, Messi, Mbappé. C’est tout le monde à l’unisson pour l’équipe, pour le Paris Saint-Germain. Parce que le Paris Saint-Germain c’est le plus important. On s’en fout des joueurs.«