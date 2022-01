Ces derniers jours, deux noms ont été associés au PSG pour renforcer son milieu de terrain, Tanguy Ndombele et Paul Pogba. Pour le premier cité, il s’agit d’une possible arrivée cet hiver pour l’autre cet été, lui qui arrive en fin de contrat le 30 juin avec Manchester United. Mais pour Mickaël Madar, c’est non pour les deux.

« Ça ne vaut pas le coup de faire Tanguy Ndombele mais ça ne vaut pas le coup non plus de faire Pogba. Il faut arrêter, peste l’ancien attaquant du PSG dans le Late Football Club. On peut aussi faire venir Cristiano Ronaldo, Pogba, on a Messi, on garde Mbappé. On a Neymar, on a Ramos. On va les mettre où tout cela (rire). Pour la communication, d’accord il faut le faire venir.«