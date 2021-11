Les Féminines du PSG ont surclassé le Stade de Reims (7-0)

Après sa lourde défaite sur la pelouse de Lyon le week-end dernier (6-1) – dans des circonstances très difficiles – les Féminines du PSG retrouvaient la D1 Arkema ce dimanche après-midi avec la réception du Stade de Reims dans le cadre de la 9e journée du championnat. Les Parisiennes vont très rapidement prendre l’avantage dans ce match grâce à Léa Khelifi. La milieu de terrain des Rouge & Bleu a marqué à bout portant de la tête sur un très bon centre de Sandy Baltimore (1-0, 4e). Les Féminines vont totalement poursuivre leur domination avec trois nouveaux buts. Paulina Dudek de la tête sur un coup franc de Dabritz, Léa Khelifi – pour un doublé – sur un magnifique coup franc direct et Kadidiatou Diani sur une nouvelle passe de Dabritz.

Au retour des vestiaires, les joueuses du PSG vont poursuivre leur domination et inscrire deux nouveaux buts. Les Parisiennes vont obtenir un penalty à la 54e, un penalty transformé par Sandy Baltimore. Jordin Huitema va également participer à la fête avec un but de la tête sur un centre d’Estelle Cascarino. Diani va clôturer la marque sur un nouveau penalty. Avec ce succès (7-0), le PSG repart de l’avant en D1 Arkema et reprend seul sa deuxième place à trois points de Lyon. Prochain rendez-vous pour les Parisiennes, le déplacement à Issy à l’issue de la trêve internationale (4 décembre, 14h30).