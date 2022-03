Après une qualification en demi-finales de Coupe de France en éliminant Montpellier, les Féminines du PSG retrouvaient le club héraultais ce vendredi soir à l’occasion de la 16e journée de D1 Arkema. À la lutte avec l’Olympique Lyonnais pour remporter le championnat de France, les Parisiennes voulaient poursuivre leur série de victoires afin de ne pas être distancées dans la course au titre. À cette occasion, Didier Ollé-Nicolle pouvait compter sur un effectif au complet avec les titularisations de Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani en attaque.

Mais, les Rouge & Bleu ont réalisé une mauvaise opération face à Montpellier et ont été tenus en échec au Stade Georges Lefèvre (0-0). Les championnes de France en titre ont été en difficulté face au bloc montpelliérain et la gardienne Barbora Votikova a notamment dû sortir une parade déterminante en début de rencontre. Trop peu dangereuses, les Féminines du PSG ont seulement pu compter sur des timides tentatives de Sara Däbritz (53e), Luana (57e) et Kadidiatou Diani (70e). Pour son 100e match officiel avec le maillot parisien, Paulina Dudek a dû quitter prématurément ses partenaires sur civière à la 20e minute de jeu. Avec ce match nul (0-0), les Féminines du PSG perdent deux points dans la course au titre et permettent surtout à l’OL (qui affronte ce samedi la lanterne rouge, l’ASSE) de prendre potentiellement cinq points d’avance en tête du classement.

XI du PSG : Votikova – Lawrence, Dudek (Hamraoui, 20e), De Almeida, Karchaoui – Däbritz (Huitema, 85e), Geyoro, Luana (Diallo, 66e) – Diani, Katoto, Bachmann (Baltimore, 46e)

Classement D1 Arkema