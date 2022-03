Herrera communique sur son infection à l’oeil

Titulaire en début de saison, Ander Herrera a logiquement connu une baisse de régime après avoir surperformé avec notamment 4 buts au compteur. Ainsi, son temps de jeu s’est réduit considérablement depuis quelques mois. Mais ces derniers temps, le milieu espagnol de 32 ans – sous contrat jusqu’en 2024 – a rejoint l’infirmerie du PSG en raison d’une infection à l’oeil. Alors que son indisponibilité devait dans un premier temps durer quelques jours, l’ancien de Manchester United va aussi manquer la réception des Girondins de Bordeaux ce dimanche (13h sur Canal Plus Sport et Prime Video), dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1.

Via son compte Instagram, Ander Herrera a donné des nouvelles sur son état de santé. Actuellement, l’Espagnol ne peut pas reprendre l’entraînement avec ses coéquipiers car il souffre encore de problèmes de vision. « Je tiens à remercier tous ceux d’entre vous qui m’ont contacté ces dernières semaines alors que je souffrais d’une infection oculaire. Je souffre d’une conjonctivite virale qui, selon les médecins, durerait initialement 2 à 3 jours et qui entre maintenant dans la 3e semaine. Je me suis entraîné seul pour rester en forme et aujourd’hui (vendredi, ndlr) j’ai essayé de rejoindre l’équipe mais j’ai eu de sérieux problèmes de vision et j’ai dû arrêter. Ça me fait mal de ne pas être avec l’équipe à un moment aussi important. Je travaille avec des spécialistes et j’espère être bientôt de retour avec l’équipe. Merci encore pour tous vos messages », a déclaré le milieu des Rouge & Bleu dans une publication sur ses réseaux sociaux. Le PSG devrait donner plus de détails sur la période d’indisponibilité de son joueur dans le point médical de ce samedi.