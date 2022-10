Les féminines du PSG calent encore en Europe

Les féminines du PSG étaient en déplacement ce mercredi soir dans le cadre de la 2e journée de la UEFA Women’s Champions League.

Après la victoire des jeunes en Youth League (3-1), et celle de l’équipe première en Ligue des Champions (7-2), les deux fois contre le Maccabi Haifa, c’était au tour des féminines du PSG de disputer une rencontre de Coupe d’Europe. Après une défaite à domicile face à Chelsea (0-1), les Parisiennes se devaient de réagir face au Real Madrid en terre espagnole. Les Rouge & Bleu avaient pour objectif de repartir de la capitale espagnole avec des points en poche dans cette affiche de gala.

Un match intense et indécis… mais sans but

Les filles de Gérard Prêcheur rentrent de la meilleure des manières dans cette rencontre avec beaucoup de rythme, de l’intensité et des situations chaudes devant les cages adversaires mais la rencontre s’équilibre jusqu’à la mi-temps. En deuxième période, le PSG retrouve du rythme dans son jeu et domine de nouveau les Madrilènes… sans trouver la faille. Les dernières minutes sont suffocantes puisque les Parisiennes concèdent énormément de situations très chaudes dans leur surface de réparation, mais ne concède pas de but. Score final, 0-0, les féminines du Paris Saint-Germain n’ont toujours pas trouvé le chemin de la victoire ni des filets en Europe cette saison. À noter le grand retour de Kheira Hamraoui, qui est rentré en jeu à la 76e minute. C’est un événement, puisque c’était la première fois depuis le 16 avril dernier qu’elle refoulait une pelouse de football dans une compétition officielle. Prochain rendez-vous ? À Reims en D1 Arkema, ce samedi, avant de retrouver l’UWCL le 23 novembre prochain, face aux Albanaises du KFF Vllaznia Shkoder.