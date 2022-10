Les chiffres à retenir après la victoire du PSG face à Troyes

Le PSG s’est défait de l’ESTAC Troyes ce samedi soir à l’occasion de la 13e journée de Ligue 1. Malgré une attaque toujours au rendez-vous, la défense s’est montrée quelque peu friable. Résultat des courses, les Rouge et Bleu se sont imposés sur le score fleuve de 4-3. Au lendemain de cette victoire, le club parisien, via son site officiel, a partagé les chiffres à retenir de cette rencontre très prolifique.

D’abord, il faut mettre en avant le petit exploit réalisé par l’ESTAC. En effet, on parle de petit exploit car le PSG n’avait plus encaissé trois buts dans une rencontre depuis le 23 février 2020 au Parc des Princes. C’était face aux Girondins de Bordeaux. Paris l’avait là aussi emporté sur le score de 4-3. Mieux, un adversaire n’avait pas pris deux fois l’avantage dans un même match face au PSG depuis l’opposition face au Stade Rennais le 17 novembre 2012. Encore à mettre à l’actif des Troyens, Mama Baldé a trouvé la mire au bout de 2 minutes et 14 secondes. La dernière équipe à avoir inscrit une réalisation aussi rapidement n’est autre que le Stade de Reims. Un but de… Xavier Chavalerin après une minute et 50 secondes de jeu, lui le joueur de l’ESTAC aujourd’hui (26 février 2018).

La MNM répond encore présente

Côté PSG, il y a aussi des chiffres intéressants à évoquer, notamment en ce qui concerne la MNM. Neymar Jr, buteur et passeur, Lionel Messi et Kylian Mbappé ont tous marqué ce samedi soir. Les 25 derniers buts du PSG viennent d’ailleurs directement de ces trois éléments, que ce soit dans la peau du buteur ou du passeur. Il faut remonter au 3 septembre dernier pour voir la trace d’une réalisation parisienne sans l’aide de ce trio. C’était Nuno Mendes face au FC Nantes. Une statistique qui met parfaitement en exergue la prépondérance de cette triplette magique. Enfin, Lionel Messi, en grande forme, a été buteur et passeur sur les trois derniers matches du club de la capitale. Pour ce qui est de la défense, Sergio Ramos continue son incroyable série. L’arrière ibère est ainsi invaincu avec le PSG depuis 30 rencontres. Il dépasse Raï (29).