Les Féminines du PSG veulent prolonger plusieurs cadres

L’été dernier, l’effectif des Féminines du PSG a beaucoup évolué. Les dirigeants parisiens aimeraient prolonger plusieurs de leurs cadres, qui arrivent en fin de contrat le 30 juin.

Les Féminines du PSG ont vu partir deux joueuses historiques l’été dernier avec Kadidiatou Diani et Ashley Lawrence. Le 30 juin prochain, sept joueuses seront libres de tout contrat. Les dirigeants parisiens ne souhaitent pas voir leurs joueuses quitter les Rouge & Bleu et comptent les convaincre de poursuivre l’aventure à Paris. Ces sept joueuses se nomment, Constance Picaud, Paulina Dudek, Elisa De Almeida, Sakina Karchaoui, Jade Le Guilly, Oriane Jean-François et Sandy Baltimore. « S’il ne manque plus que la signature pour la prolongation de Paulina Dudek par exemple, d’autres discussions sont moins avancées, même si Paris souhaiterait dans l’idéal régler ces questions avant la fin du mois de janvier« , avance l’Equipe.

Le PSG se positionne sur Mary Earps

Constance Picaud, qui est en concurrence avec Katarzyna Kiedrzynek dans les buts du PSG, serait en pleine réflexion, tout comme Jade Le Guilly, qui est une titulaire indiscutable depuis le début de la saison, explique le quotidien sportif. « Sakina Karchaoui doit rencontrer ses dirigeants ce vendredi avec son représentant, et Paris attend impatiemment de connaître la position de la latérale des Bleues. Même attente pour Elisa De Almeida, même si la confiance est plutôt de mise sur ce dossier. Concernant Sandy Baltimore, les discussions ont démarré plus tardivement, et avancent lentement. » Pour Oriane Jean-François, qui s’est gravement blessé au genou droit en septembre, elle a été rapidement été rassurée par la volonté du club d’étendre son bail, mais sa prolongation n’est pas actée non plus. « Si sa rééducation évolue bien, avec une chance de rejouer avant la fin de la saison et donc un infime espoir de postuler pour les JO de Paris, le PSG reste attentif au marché pour lui trouver une remplaçante jusqu’à cet été. » L’Equipe indique aussi que le PSG se serait greffé à la longue liste des prétendants de Mary Earps. La meilleure gardienne de la dernière Coupe du monde arrive en fin de contrat dans six mois avec Manchester United. « Le directeur sportif des Parisiennes, Angelo Castellazzi, est bien placé à la table des négociations. Il attend toutefois de connaître la volonté de Picaud pour cet été avant de passer ou non à la vitesse supérieure sur ce dossier« , conclut l’Equipe.