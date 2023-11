Les grands blessés de la trêve internationale

La trêve internationale fait des ravages dans le monde du football, au cœur d’une semaine qui compte déjà plus de huit joueurs blessés parmi les plus grands clubs d’Europe.

C’est un vrai carnage. Si nous avions l’habitude que les trêves tapent forts sur le physique des joueurs, cette pause internationale fait des dégâts chez tous les plus grands clubs d’Europe. Pourtant, ce n’était pas faute de prévenir. Les acteurs s’étaient déjà plaints à plusieurs reprises du calendrier beaucoup trop chargé, à l’image d’Aurélien Tchouameni le mois dernier : « Évidemment qu’on joue trop de matchs ! C’est aux instances de faire quelque chose ! Ce sera à nous de se rassembler aussi, pour taper du poing sur la table. Jouer des saisons à 70 ou 80 matchs, c’est impossible. »

Le PSG aussi victime

Naturellement, les protestations des différents joueurs tombent dans l’oreille d’un sourd. Et alors que les instances ne réagissent pas, cette trêve internationale comptant pour les qualifications à l’Euro 2024 et la Coupe du Monde 2026 fait de gros dégâts physiques. Les joueurs passent de la vie en club au rassemblement nationale en quelques heures, et le changement est parfois trop brut. C’est le cas d’Edouardo Camavinga, qui a quitté le groupe français pour « rupture du ligament latéral externe du genou droit » après un choc avec Ousmane Dembélé, lors du premier entraînement en début de semaine. Le premier blessé d’une longue liste, comptant aussi Warren Zaïre-Emery, joueur du Paris Saint-Germain. Pour ses premières minutes sous le maillot de l’Équipe de France, le milieu de 17 ans n’a pas tenu vingt minutes sur le terrain, sorti pour une entorse à la cheville sur son action de but. Le Titi Parisien manquera alors la fin d’année avec le PSG.

🚨 Même si son indisponibilité n’est pas clairement établie, Warren Zaire-Emery pourrait être absent pour quelques semaines.



D’après les premières constatations, il est peu probable qu’il soit présent contre Newcastle 🤕❌



[Le Parisien] pic.twitter.com/TghCa1Km7Z — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 19, 2023

Un gros problème de calendrier qui joue aussi sur le physique des joueurs au delà des frontières. Alors que les qualifications pour l’Euro 2024 continuent sur le vieux continent, l’enchaînement des matchs fait des ravages. En Espagne, le joueur du FC Barcelone Gavi paye une addition bien salée de cette trêve internationale avec les ligaments croisés. Blessure aussi pour son coéquipier Marc-André ter Stegen (Allemagne), mais aussi pour Marcus Rashford (Angleterre), Alessandro Bastoni (Italie) ou encore Erling Haaland (Norvège). La pandémie s’étend aussi plus loin, avec Vinicius Jr éloigné des terrains plusieurs mois pour une « rupture du biceps fémoral avec atteinte du tendon distal de la jambe gauche ». Coïncidence ? On ne pense pas… Avec trois trêves en trois mois, c’est beaucoup trop.