Les joueurs n’ont pas apprécié les insultes des supporters

Après le nouveau revers du PSG contre Lorient le week-end dernier, les supporters parisiens ont laissé éclaté leur mécontentement devant la Factory ou la maison de Neymar. Des insultes qui n’ont pas été appréciées au sein du vestiaire.

Avec cinq points d’avance et encore cinq matches à jouer, le PSG n’a plus le droit à l’erreur s’il veut s’offrir le titre de champion de France, qui serait alors le 11e de son histoire. Au lendemain de la défaite contre Lorient lors de la 33e journée de Ligue 1, le Collectif Ultras Paris a demandé aux supporters parisiens de se réunir devant la Factory afin de se faire entendre auprès du club. Un très grand nombre a répondu à l’appel et ont donné de la voix afin de faire passer leurs messages. Il y a eu également des insultes envers certains joueurs. Des supporters se sont ensuite dirigé vers le domicile de Neymar pour protester.

Les joueurs réfléchiraient à s’exprimer

Une initiative qui n’était du fait du Collectif Ultras Paris a indiqué Romain Mabille, son président. Selon les informations de RMC Sport, ces manifestations ont été commentés dans le vestiaire du Camp des Loges ce jeudi pour l’entraînement du PSG. « Les joueurs, dans l’ensemble, ont condamné l’action des fans devant le siège du club et les insultes devant le domicile de Neymar« , assure le média sportif. Toujours selon ce dernier, les joueurs réfléchiraient à exprimer sur leur mécontentement sur ce point. Mais à l’instant T, aucune décision n’a été prise.

📹 Verratti, Neymar, Messi… Les 3 joueurs sont ciblés par les supporters parisiens. En vidéo, c’est Leo Messi qui est pris en grippe 😡🔴🔵 pic.twitter.com/KZPpQNBiCI — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 3, 2023