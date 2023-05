Des centaines de supporters parisiens ont répondu à l’appel du Collectif Ultras Paris, hier devant la Factory, pour manifester leur ras-le-bol et clamer leurs revendications. Les dirigeants du PSG, Lionel Messi et Neymar étaient les principales cibles.

La colère a pris le dessus. Avant-hier, le Collectif Ultras Paris appellait sur son compte Twitter « tous les sincères amoureux du club » à les « rejoindre afin d’avoir des réponses » à leurs demandes et revendications. Le lendemain à 18H, la Factory attire près de 500 supporters venus partager leur détresse. Presque tous portent un maillot du PSG.

Le tract distribué aux supporters présents avant la prise de parole annonce la couleur.

« QSI VOUS AVEZ ACHETÉ UN CLUB DE FOOT… FAITES DU FOOT !!!«

Dans son tract, le CUP témoigne son inquiétude à propos de « l’avenir et la pérennité du club » et liste une série de mesures concernant le stade, les ventes de place, le sportif et la direction. Suite à un long échange avec le président du Collectif Ultras Paris Romain Mabille et quelques membres, nous avons pu faire un point sur leurs revendications à l’encontre de la direction parisienne.

En détails :

Un accord entre la Mairie de Paris et le club qui doivent mettre leurs egos de côté et trouver un compromis pour que le PSG reste au Parc des Princes .

reste au . Le remaniement de Ticket place

Le retour des couleurs historiques avec l’accord des supporters sur le designs des futures tenues domicile et extérieur

Un recrutement ambitieux et cohérent

Le départ des joueurs parasites

La mise en valeur des jeunes, qui doivent être conservés, respectés et concernés dans le projet

Le retour des anciens dans l’environnement du club, dans la direction ou ne serait-ce que dans les tribunes du Parc

Le PSG ne doit pas perdre le titre en cette fin de saison

Les fidèles se rassemblent ensuite en masse derrière une banderole posant des questions symboliques et fortes : « PSG, qui es-tu ? Où vas-tu ? M’entends tu ? » . Puis l’exaspération monte d’un cran. Les capos démarrent leur prise de parole et lancent les premiers chants, ciblant en priorité la direction, Lionel Messi et Neymar, sans oublier Marco Verratti ou le capitaine du Paris Saint-Germain, Marquinhos. « Direction démission ! » « Messi, hijo de p*ta! » « Neymar, casse toi! » « Verratti, va te faire enc*ler ! » Les chants s’accompagnent de fumigènes et multiples insultes envers leur club. L’amertume inonde le coeur des parisiens. La défaite contre Lorient (1-3) était l’humiliation de trop. Le voyage de Messi, la polémique de trop. Après 30 minutes de chants houleux, la foule se disperse dans le calme, faisant planer la menace d’autres actions si aucune réaction n’a lieu.

La colère laisse ensuite place au chaos. Dans la confusion, certains « supporters » se rendent au domicile de Neymar et hurlent leur mécontentement devant sa maison, l’érigeant en premier coupable. Une lamentable initiative fermement condamnée par le club dans un communiqué, juste après les faits.

Au final, l’action du CUP est certes compréhensible dans le fond mais confuse dans la forme. Si le cri porté par les supporters parisiens venait du coeur et part d’une bonne initiative – dénoncer un ras-le-bol collectif – celui-ci ne doit pas se transformer en escalade de violence…