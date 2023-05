PSG : La réaction du CUP à l’action devant chez Neymar

Le PSG est dans une véritable tempête face à ses supporters depuis hier. Une colère montante qui s’est exprimée devant le siège du club de la capitale ce mercredi soir et s’est étendue ailleurs. En effet, une trentaine de supporters du Paris Saint-Germain se sont rendu devant le domicile de Neymar, et ont proféré des insultes à son encontre, puis contesté.

Le but principal de cette action menée par un groupe de supporters était visiblement de réclamer le départ de Neymar. En effet, devant son domicile situé à Bougival (78), la vingtaine d’individus scandait des chants « Neymar casse toi !« . Une action menée en parallèle à celle qui s’est tenue devant La Factory, siège social du Paris Saint-Germain. Au cours de cette dernière, le président du Collectif Ultras Paris était présent, et au lendemain du rassemblement, Romain Mabille condamne fermement les agissements devant chez le numéro 10 du PSG : « Je ne cautionne pas ce qui s’est passé. Ce n’est pas une action du CUP. Le groupe ne revendique pas ceci, et n’est pas à l’origine de tout ça. C’était évitable, c’est sûr et certain. Aller en bas de chez lui, ce n’est pas la meilleure des idées. Cela décrédibilise l’action que le CUP a mise en place juste avant au siège du club. On demande à tout le monde de ne pas tomber dans la violence, on veut faire passer des vrais messages et cela gâche tout une demi-heure après. À titre personnel je regrette ce qu’il s’est passé. Je suis désolé que les gens ne retiennent que ceci« , a-t-il déclaré dans pour RTL.

« On veut passer à une autre ère«

Au-delà de l’action menée, les insultes à l’encontre de Neymar ont également dérangé certains supporters et observateurs du Paris Saint-Germain. Cependant, le président du CUP, toujours pour RTL, s’explique : « Les insultes proférées à son encontre sont juste un ras-le-bol général mais notre message va bien au-delà de ça. Messi va partir et on veut juste faire comprendre à Neymar que ça serait bien qu’il quitte le club aussi. On ne veut pas faire de mal à Neymar, on veut juste qu’il fasse le reste de sa carrière loin de Paris. On veut passer à une autre ère. Il fait partie d’une époque où les joueurs font ce qu’ils veulent. On veut passer à autre chose et écrire une nouvelle page avec des joueurs qui ont envie« .