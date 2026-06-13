Les louanges de Lucas Hernandez envers Ousmane Dembélé

Depuis deux ans, Ousmane Dembélé a changé de dimension sous le maillot du PSG, lui qui fait partie des meilleurs joueurs du monde. Son coéquipier à Paris, Lucas Hernandez, est fan du Ballon d’or.

Ousmane Dembélé est l’un des protagonistes du back-to-back du PSG en Ligue des champions. Replacé en tant que faux numéro 9 par Luis Enrique au cours de la saison 2024-2025, il a explosé toutes ses statistiques et a remporté le Ballon d’or. Lucas Hernandez évolue avec l’ancien Rennais au PSG et en équipe de France. Présent en conférence de presse, le défenseur parisien a été questionné sur Ousmane Dembélé. Et il n’a pas tari d’éloges sur son coéquipier.

« Par rapport à ce qu’il a proposé au PSG, il nous a fait un bien extraordinaire »

« Par rapport à ce qu’il a proposé au PSG, il nous a fait un bien extraordinaire. Avec Paris, le coach lui donne toutes les libertés. Ici aussi. C’est à lui de trouver les meilleures solutions pour prouver sur le terrain que c’est le meilleur joueur du monde. Je suis à côté de lui tous les jours, ici en sélection, il n’a pas toute la mobilité qu’il peut avoir en club, mais il est un joueur extraordinaire. » Lucas Hernandez a ensuite été questionné sur le fait que l’équipe de France puisse prendre ou apprendre du PSG. « Il y a des très grands joueurs dans les deux. On ne peut rien comparer. Les automatismes, les entraînements, le quotidien… Il n’y a pas le même temps, les mêmes méthodes. C’est à nous de nous adapter et de donner le meilleur comme on l’a déjà fait. » Il a aussi évoqué Désiré Doué et Bradley Barcola. « Ce sont deux joueurs avec des qualités extraordinaires. « Dez » est plus technique, avec le ballon au pied, dans les un contre un. Bradley prend la profondeur et va à deux milles à l’heure, je souffre à l’entraînement avec lui. Mais que ce soit Bradley, « Dez » ou autre, ils ont des qualités énormes. » Lucas Hernandez a enfin évoqué la relation entre Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. « Ce sont deux joueurs, deux personnes, qui s’entendent très bien. Ils sont toujours ensemble, ils font des blagues, ils sont à côté à table. Je les aime bien. Quand on est arrivés au PSG avec Ousmane, on s’est rapprochés de Kylian. Même depuis qu’il est parti, on s’appelle tous les quinze jours. Ils sont très proches en dehors du terrain, je peux vous le garantir. »