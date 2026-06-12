Dembélé : « J’ai pris la meilleure décision en venant au PSG »

Ousmane Dembélé est l’un des meilleurs joueurs du monde. L’international français a remporté deux Ligues des champions et le Ballon d’Or avec le PSG. Il estime avoir pris sa meilleure décision en signant au PSG.

Lors du mercato estival 2023, le PSG a décidé de miser sur Ousmane Dembélé pour venir renforcer son attaque. Si sa première saison n’a pas été la meilleure de sa carrière, il a changé de dimension en étant replacé par Luis Enrique au poste de faux numéro 9. Lors de l’exercice 2024-2025, il a enchaîné les prestations de haut vol et les buts et a été l’un des artisans de la victoire finale en Ligue des champions. Avec ses performances XXL, il a remporté le Ballon d’or. Cette saison, il a récidivé avec le PSG en remportant une deuxième Ligue des champions de suite. Dans un entretien à Marca, il a évoqué le back-to-back, son arrivée au PSG, son repositionnement, Luis Enrique…

La deuxième Ligue des champions plus spéciale que la première ?

« Oui, je pense que la seconde un peu plus. Bien sûr, la première est exceptionnelle, mais le second aussi, et c’est un match très différent de celui de la saison dernière. Parce que contre l’Inter je pense que nous avons dominé le match, plus avec le résultat en notre faveur. Maintenant, c’était un peu plus difficile, nous avons encaissé le premier but et ensuite nous avons dû rester dans le match pour pouvoir remonter. Nous savions qu’Arsenal défendait très bien, nous n’avons pas eu beaucoup d’occasions, mais au final nous avons gagné par un but, et nous sommes heureux. »

Quelle est la limite du PSG ?

« Ni l’entraîneur, ni le président et le conseiller sportif ne nous mettent de limites. Chaque saison, quand elle commence, nous essayons de gagner tous les trophées. Nous savons qu’en plus, c’est quelque chose de spécial, même s’il y a des équipes qui sont très, très fortes, et nous avons montré au cours des deux dernières années que nous pouvions encore continuer à gagner ce trophée, et nous essayons de le prouver à chaque match. »

Lui et le PSG peuvent-ils encore progresser ?

« Bien sûr, nous pouvons nous améliorer, nous avons d’excellents joueurs, y compris des jeunes. Je me suis aussi beaucoup amélioré avec Luis Enrique, j’ai un peu plus d’expérience, mais il y a un groupe très jeune qui va continuer à progresser beaucoup, à acquérir beaucoup plus d’expérience, même s’ils l’ont déjà à l’âge de 20 ans. Mais je pense que nous allons continuer à nous améliorer, nous allons essayer d’être encore plus forts la saison prochaine. »

L’appel de Luis Enrique avant qu’il signe au PSG

« Oui, je m’en souviens très bien. J’étais en tournée à Los Angeles avec Barcelone quand Luis Enrique m’a appelé au téléphone. Il m’a expliqué ses projets, sa vision de mon rôle dans son équipe et comment il voyait notre avenir ensemble au Paris Saint-Germain. Ses paroles m’ont immédiatement convaincu. »

Sa faculté à ne plus se blesser au PSG

« Je me sentais déjà beaucoup mieux pendant mes dernières années à Barcelone. En 2021-2022, j’avais 24 ou 25 ans et les choses s’étaient considérablement améliorées. Mes débuts en Espagne avaient été très difficiles en raison des blessures, mais à Paris, j’ai poursuivi la ligne de ces deux dernières saisons à Barcelone. J’ai accumulé de l’expérience et j’ai appris à mieux connaître mon corps, ce qui m’a énormément aidé. De plus, j’ai la chance d’avoir Luis Enrique et son personnel technique, qui me gèrent parfaitement. Depuis mon arrivée au PSG, ils ont tout optimisé : mon alimentation, mon temps de jeu… Tout cela m’a permis de retrouver une forme optimale. »

Son meilleur choix d’avoir rejoint le PSG ?

« Oui, je le pense. Après, dans mon cas, je pense qu’il était temps de quitter le club. Bien que je sois très attaché au Barça, que je soutiens depuis que je suis petit. Mais pour moi, il était important de signer pour le Paris Saint-Germain. J’ai parlé à Luis Enrique, qui m’aimait depuis longtemps et que je connais bien. Et, bien sûr, avec le président et le directeur sportif. Et c’était une excellente décision quand on voit ce qui s’est passé au Paris Saint-Germain ces trois dernières années et j’en suis heureux. »













