Mercato – Lucas Hernandez décidé à rester au PSG

Encore sous contrat jusqu’en 2028, Lucas Hernandez ne compte pas quitter le PSG cet été, lui qui a retrouvé un temps de jeu plus conséquent lors de la saison 2025-2026.

Après une saison 2025-2026 historique, marquée par le doublé légendaire en Ligue des champions, l’heure est désormais au mercato pour la direction du PSG. La priorité sera de régler les nombreux dossiers liés aux prolongations de contrat. En plus de cela, le board parisien voudra se renforcer avec quelques recrues, tandis qu’il faudra trouver des portes de sortie à certains joueurs désireux de quitter le club de la capitale.

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Un temps de jeu plus conséquent pour Lucas Hernandez cette saison

Encore sous contrat jusqu’en juin 2028, l’avenir de Lucas Hernandez pouvait susciter des interrogations, lui qui occupe un rôle de remplaçant sous les ordres de Luis Enrique. Après un exercice 2024-2025 frustrant où il aura peu joué à son retour de sa grave blessure au genou (29 rencontres disputées, 1 313 minutes), l’international français a retrouvé de bonnes sensations durant cet exercice 2025-2026. Appelé pour la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France, le défenseur de 30 ans, qui peut aussi évoluer au poste de latéral gauche, a retrouvé un temps de jeu plus conséquent avec 36 matchs disputés toutes compétitions confondues (2 071 minutes). Une situation qui convient au champion du monde 2018, selon les informations de L’Équipe. « Auteur d’une année 2026 très consistante où il a eu du temps de jeu, Lucas Hernandez est décidé à rester au PSG », précise le quotidien sportif.

Si le PSG est à la recherche d’un axial droit, pouvant également évoluer dans le couloir droit, durant ce mercato estival, Lucas Hernandez pourrait être la doublure de Willian Pacho à partir de la saison prochaine. Il ne restera alors plus qu’à trouver un latéral gauche pour soulager Nuno Mendes.