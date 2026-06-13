Un retour au sein de l’organigramme du centre de formation du PSG

Si le centre de formation du PSG brille sur les terrains avec ses différentes équipes, il y a des remous en interne. Absent depuis plusieurs mois, Pierre Reynaud va faire son retour.

Le PSG est l’un des meilleurs centres de formation de France. Ses équipes U17 et U19 sont en finale de leurs championnats respectifs, alors que le club de la capitale a atteint les demi-finales de la Youth League et a remporté la Coupe Gambardella 35 ans après sa dernière et seule victoire dans la Coupe de France des jeunes. Malgré ces beaux résultats sur le terrain, il y a des remous en interne au sein de la formation du PSG.

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En arrêt maladie depuis neuf mois

Après une enquête interne due à un signalement au CSE, Yohan Cabaye, le directeur sportif du centre de formation du PSG, avait reçu un avertissement de la part de ses dirigeants mais avait été maintenu à son poste. Selon les informations de L’Equipe, Pierre Reynaud, responsable du recrutement au centre de formation du PSG, qui était en arrêt maladie depuis neuf mois en raison de relations dégradées avec Yohan Cabaye, va faire son grand retour au Campus PSG. Il est attendu en début de semaine à Poissy, conclut le quotidien sportif.