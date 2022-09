Demain soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1), le PSG se déplace en Israël pour y affronter le Maccabi Haïfa dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue des Champions. À la veille de cette rencontre, Marquinhos était présent en conférence de presse au côté de son coach, Christophe Galtier. Le capitaine parisien a évoqué la rencontre de demain, Sergio Ramos, la défense à trois, Vitinha…Extraits choisis.

La défense à trois

« On était habitué à jouer à deux défenseurs centraux mais je me sens très confortable dans cette défense à trois. Notre équipe s’adapte très bien, il a fallu du temps pour tout le monde. On est tous en train de très bien évoluer. Je prends vraiment du plaisir de jouer dans cette défense à trois. C’est un vrai travail parce qu’on est une équipe très offensive et on arrive à vraiment exploiter nos points forts en étant plus en sécurité sur nos points faibles.«

Les points faibles de ce système

« Toutes les équipes ont des points faibles et forts. On les connaît. On a beaucoup d’expérience dans les compétitions européennes et nationales. Chaque match a son histoire et il faut être prêt. Il ne faut pas perdre notre sérénité dans les moments difficiles, courir ensemble et être décisif dans les moments forts.«

Sergio Ramos

« Je cherche toujours à évoluer, encore plus quand tu as des grands champions à côté de toi. J’ai vu passer plusieurs grands joueurs ici et j’essaie de prendre un peu de chacun. La saison dernière, on n’a pas pu beaucoup jouer ensemble mais tu voyais que c’était un grand champion. Aujourd’hui, il enchaîne les matches et ça fait plaisir de jouer à ses côtés. Il a la rage et l’envie sur le terrain.«

Neymar et son objectif Coupe du Monde

« Pour tout le monde, pas que pour Neymar. On n’est pas en mission Coupe du Monde, on est en mission avec le PSG. C’est un match important à jouer demain. C’est une saison importante, tout le monde en a conscience, ça motive, ça donne l’énergie mais il ne faut pas encore penser à la Coupe du Monde. Il faut bien s’entraîner, manger et récupérer mais c’est mieux de se focaliser sur aujourd’hui.«

Vitinha

« On est tous impressionné, il s’est très vite habitué et s’est adapté à notre jeu. C’est un joueur très intelligent et athlétique. Il couvre les espaces de nos joueurs, s’intègre très bien. C’est magnifique d’avoir un joueur qui s’adapte aussi vite. Il montre des qualités de leader. Ce n’est pas facile d’arriver dans une équipe avec des grands joueurs.«

Le collectif Ultras Paris

« C’est une pièce importante du club et au quotidien, lors des matches. Ils ont fait des ambiances incroyables à l’extérieur. C’est dommage qu’ils ne soient pas là même si je n’ai pas encore l’information de pourquoi. »