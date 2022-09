Demain soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1), le PSG se déplace sur la pelouse du Maccabi Haïfa dans le cadre de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Avant de décoller pour Israël, Christophe Galtier s’est présenté en conférence de presse. L’état d’esprit de ses joueurs pour le match de demain, la blessure Presnel Kimpembe qui pourrait entraîner un possible changement de système, Marco Verratti… Extraits choisis.

Verratti

« Il donne un bon équilibre, il est très actif, très fin techniquement, intelligent pour se placer tactiquement par rapport à ses partenaires. Une paire Verratti-Vitinha se dessine mais il faut aussi associer Ney et Leo avec qui il joue beaucoup. Il a l’intelligence de savoir quand jouer court ou alimenter dans la profondeur. »

Un bilan de son système à trois défenseurs

« On a des stats élevées en termes de buts et de situations créées sur l’animation offensive. Il faut qu’on arrive à travailler sur les différentes options sur la manière dont on doit récupérer le ballon par rapport à l’animation adverse. Le manque de précision se joue parfois sur des détails. On a très peu de temps pour travailler cela.«

L’état d’esprit de ses joueurs

« Je n’ai pas entendu du déplacement à Lyon. Mes joueurs sont formatés pour jouer cette compétition et ils sont tous concentrés sur ce qu’ils ont à faire dans ce genre de rendez-vous. On va jouer face à un adversaire difficile.«

Neymar

« Ce serait réducteur de penser que ce n’est qu’avec moi et mon staff son très bon début de saison. Il y a eu une prise de conscience de Ney par rapport à la saison dernière où il a été moins performant, moins présent. Il a des objectifs élevés au cœur d’une saison particulière. Il est arrivé à l’heure, fit, il a bien travaillé avant. Rapidement, on a voulu le mettre dans les meilleures conditions pour qu’il soit dans les meilleures dispositions possible. C’est un artiste et quand il est bien, il renvoie ça. C’est un joueur qui travaille énormément pour l’équipe offensivement mais aussi dans l’envie de récupérer le ballon.«

La non venue d’un défenseur central cet été

« On souhaitait un défenseur supplémentaire parce qu’on a un calendrier de fou. On avait raison mais il y avait ce qu’il était possible de faire et la direction n’a pas accepté les conditions de l’Inter (pour Milan Skriniar, ndlr), on va faire à l’effectif à disposition. Est-ce qu’on doit changer d’organisation? On verra ou on pourra intégrer de très jeunes joueurs, il y a du potentiel. Il était important à mes yeux d’avoir ce défenseur supplémentaire mais il n’est pas arrivé.«