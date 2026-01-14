Les louanges de Vitinha envers Luis Enrique : « C’est un génie »

Luis Enrique a révolutionné le PSG depuis son arrivée durant l’été 2023. Vitinha n’a pas tari d’éloges sur son entraîneur, qui l’a fait changer de dimension.

Avec six titres glanés sur l’année 2025, dont la Ligue des champions, le PSG est entré dans l’histoire du football mondial. Le club de la capitale veut poursuivre sur sa lancée et espère encore réaliser une saison historique. Vitinha a été l’un des protagonistes des très belles performances du PSG ces derniers mois. Pour sa saison XXL, le milieu de terrain a atteint la troisième place au Ballon d’Or et a été élu meilleur milieu de terrain du monde lors de la cérémonie des Globe Soccer Awards. À l’issue de cette cérémonie, il a accordé une interview à CNN Portugal. Dans cette dernière, l’international portugais a expliqué que la victoire des Rouge & Bleu en Ligue des champions était « comme dans un film. »

« Son atout principal réside dans son approche humaine »

Le numéro 17 du PSG a ensuite encensé son coach, Luis Enrique. « Luis Enrique est arrivé au club et a tout changé, pour le club comme pour moi. J’ai élevé mon niveau et atteint un autre niveau. C’est un génie, tant sur le plan tactique que technique. Mais je crois que son atout principal réside dans son approche humaine : sa façon de communiquer, sa capacité à vous mettre à l’aise naturellement. » Vitinha a enfin expliqué ne plus vouloir penser au passé, malgré la saison historique réalisée par le PSG. « Ce qui est fait est fait. Nous devons en tirer le meilleur parti. Nous devons nous concentrer sur l’avenir. Nous aurons le temps de regarder et d’apprécier le passé, mais je ne pense pas que s’attarder sur le passé nous soit utile maintenant. Nous avons de nombreux titres à conquérir, et toute l’équipe et moi-même serons pleinement engagés dans cette quête. »