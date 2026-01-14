La classe des dirigeants du PSG envers le Paris FC

Lundi soir, le PSG s’est incliné en 16es de finale de la Coupe de France contre le Paris FC. Les dirigeants parisiens ont été fair-play à l’issue de ce derby parisien.

Une semaine après avoir remporté le premier derby parisien (2-1), le PSG retrouvait le Paris FC lundi soir en seizièmes de finale de la Coupe de France. Dans un match qu’il a totalement dominé, le PSG a pêché dans la finition et a vu Jonathan Ikoné le crucifier et le destituer de son titre à l’entame des quinze dernières minutes de la rencontre (0-1). À l’issue de la rencontre, les dirigeants des champions d’Europe se sont montrés fair-play, comme l’a expliqué Pierre Ferracci, le président du Paris FC.

« Nasser (al-Khelaïfi) n’était pas au match mais il m’a envoyé un message de félicitations. Campos (conseiller sportif du PSG) et Melero(directeur général) nous ont félicités aussi, même s’ils étaient déçus, comme Sarkozy… Mais on a des rapports corrects et de qualité avec le PSG, assure Pierre Ferracci dans une interview accordée au Parisien. Il n’y a pas de sujet avec ça. Maintenant, ils ont le championnat et la Ligue des champions pour se rattraper. »