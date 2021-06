Les matches amicaux des 19 autres clubs de Ligue 1

Lundi prochain le PSG retrouvera le chemin de l’entraînement, ce sera la reprise, du moins pour les joueurs qui étaient en vacances et non en sélection. Le premier match officiel de Paris sera le Trophée des champions à Tel-Aviv le 1er aout contre le LOSC. Une semaine plus tard, le PSG débutera son championnat à Troyes contre l’ESTAC. Qui seront les sparring-partners ? C’est encore flou. La Ligue de football professionnel publie la liste des matches de préparation des clubs de L1. Manque le PSG.

Les matchs amicaux des 19 autres clubs de Ligue 1

Angers SCO

Dimanche 11 juillet : Chamois Niortais (L2)

Mercredi 14 juillet : Avranches (N1)

Dimanche 18 juillet : Châteauroux (N1)

Mercredi 21 juillet : Adversaire à définir

Samedi 24 juillet : ESTAC Troyes

Samedi 31 juillet : FC Lorient

Girondins de Bordeaux

Samedi 10 juillet : Bergerac Périgord FC (N2)

Vendredi 16 juillet : Chamois Niortais (L2, tournoi Emiliano Sala)

Dimanche 18 juillet : FC Nantes ou SM Caen (L2, tournoi Emiliano Sala)

Samedi 24 juillet : FC Lorient

Samedi 31 juillet : Adversaire à définir

Stade Brestois 29

Samedi 10 juillet : EA Guingamp (L2)

Samedi 17 juillet : FC Lorient

Mercredi 21 juillet : Stade Briochin (N1)

Samedi 31 juillet : Adversaire à définir

Clermont Foot 63

Samedi 3 juillet : ESTAC Troyes

Samedi 10 juillet : Rodez AF (L2)

Mercredi 14 juillet : Grenoble Foot (L2)

Samedi 17 juillet : Montpellier Hérault SC

Mercredi 21 juillet : Sélection UNFP

RC Lens

Mercredi 7 juillet : Standard de Liège (BEL)

Vendredi 9 juillet : Royale Union Saint-Gilloise (BEL)

Samedi 17 juillet : Havre AC (L2), 2 oppositions

Samedi 24 juillet : Stade de Reims, 2 oppositions

Samedi 31 juillet : Adversaire à définir

FC Lorient

Vendredi 9 juillet : US Concarneau (N1)

Samedi 17 juillet : Stade Brestois 29

Samedi 24 juillet : Girondins de Bordeaux

Mercredi 28 juillet : FC Nantes

Samedi 31 juillet : Angers SCO

LOSC

Mardi 13 juillet : Valenciennes FC (L2)

Olympique Lyonnais

Samedi 10 juillet : Bourg-en-Bresse (N1)

Samedi 17 juillet : VfL Wolfsburg (ALL)

Olympique de Marseille

Dimanche 4 juillet : FC Sète (N1)

Dimanche 11 juillet : FC Martigues (N2)

Jeudi 15 juillet : FC Servette (SUI)

AS Monaco

Samedi 3 juillet : Red Bull Salzburg (AUT)

Samedi 10 juillet : Cercle Bruges (BEL)

Samedi 24 juillet : VfL Wolfsburg (ALL)

FC Metz

Mardi 13 juillet : Adversaire à définir

Samedi 17 juillet : RFC Seraing (BEL)

Mercredi 21 juillet : Adversaire à définir

Samedi 24 juillet : Borussia Mönchengladbach (ALL)

Mercredi 28 juillet : ESTAC Troyes

Samedi 31 juillet : Montpellier Hérault SC

Montpellier Hérault SC

Samedi 17 juillet : Clermont Foot

Vendredi 23 juillet : RB Leipzig (ALL)

Samedi 31 juillet : FC Metz

FC Nantes

Mercredi 14 juillet : EA Guingamp (L2)

Samedi 17 juillet : SM Caen (L2, tournoi Emiliano Sala)

Dimanche 18 juillet : Girondins de Bordeaux ou Chamois Niortais (L2, tournoi Emiliano Sala)

Mercredi 28 juillet : FC Lorient

Samedi 31 juillet : Watford (ANG)

OGC Nice

Vendredi 16 juillet : SC Bastia (L2)

Stade de Reims

Mercredi 7 juillet : Stade de Reims (Réserve)Samedi 10 juillet : AJ Auxerre (L2)

Mercredi 14 juillet : Paris FC (L2)

Samedi 17 juillet : Valenciennes FC (L2)

Mercredi 21 juillet : FC Chambly Oise (N1)

Samedi 24 juillet : RC Lens, 2 oppositions

Samedi 31 juillet : FC Utrecht (P-B)

Stade Rennais F.C.

Samedi 10 juillet : Havre AC (L2)

Samedi 17 juillet : Standard de Liège (BEL)

Mercredi 21 juillet : Getafe (ESP)

Samedi 24 juillet : Levante (ESP)

Samedi 31 juillet : Torino (ITA)

AS Saint-Etienne

Samedi 10 juillet : Puy Foot 34 (N2)

Vendredi 16 juillet : Bourg-en-Bresse (N1)

Samedi 17 juillet : Grenoble Foot 38 (L2)

RC Strasbourg Alsace

Vendredi 9 juillet : FC Bâle (SUI)

Mardi 13 juillet : Young Boys (SUI)

Samedi 17 juillet : Cercle Bruges (BEL)

Samedi 24 juillet : Eintracht Francfort (ALL)

Mardi 27 juillet : Adversaire à définirSamedi 31 juillet : Fribourg (ALL), 2 oppositions

ESTAC TroyesSamedi 3 juillet : Clermont Foot

Samedi 10 juillet : Nîmes Olympique (L2)

Samedi 17 juillet : Dijon FCO (L2)

Samedi 24 juillet : Angers SCO

Mercredi 28 juillet : FC Metz