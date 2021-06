Mercredi, le contrat de Sergio Ramos (35 ans) au Real Madrid prendra fin. Les adieux sont faits. Reste à savoir où jouera le défenseur central. Trois noms circulent, trois options, et pas des moindres : Manchester City, le PSG et le Bayern Munich. Sergio Ramos pèse le pour et le contre actuellement, rapporte ESPN.

L’intérêt de Pep Guardiola ne se dément pas, assure le média sportif. Le club anglais propose toujours deux ans de contrat plus une saison optionnelle ou la possibilité d’aller jouer en MLS à New York (le club US appartenant au même groupe). Si City compte dans son effectif Ruben Dias (24 ans), John Stones (27 ans), Nathan Ake (26 ans) et Aymeric Laporte (27 ans), le manager catalan pense qu’un Sergio Ramos rendrait plus compétitive son arrière-garde. Toutefois, certaines sources disent à ESPN qu’elles sont préoccupées par l’adaptation de la famille à un environnement très différent à celui de Madrid. Un doute qui augmente depuis que le PSG serre le jeu. Si au cours de la saison Paris s’est contenté de quelques approches, il n’est pas allé plus loin tant que l’international espagnol n’avait pas décidé de quitter le club merengue. Une source d’ESPN confie que le PSG n’a jamais cru que Ramos quitterait même Santiago Bernabéu. Mais une fois le départ officialisé, les contacts de Leonardo avec le clan Ramos se sont multipliés. En outre, Mauricio Pochettino n’a jamais caché son affection pour Sergio Ramos et croit beaucoup en son leadership. A Paris, on le considère comme une “opportunité de marché. En conséquence, l’option PSG a pris de l’ampleur ces derniers jours.” Les Rouge & Bleu ont sous contrat Presnel Kimpembe (25 ans), Marquinhos (27 ans), Abdou Diallo (25 ans) et Thilo Kehrer (24 ans).

Enfin le Bayern, qui perd Jérôme Boateng et David Alaba, est une piste sérieuse. Les Munichois sont très intéressés mais ils considèrent que l’Allemagne ne va pas attirer Sergio Ramos. “Xabi Alonso tente de le convaincre” du contraire. Voilà pour les trois options. Sergio Ramos a l’intention de “ne pas trop tarder dans sa décision”, expliquent les journalistes Rodrigo Faez et Alex Kirkland. “D’une part, par respect pour les clubs intéressés et, d’autre part, pour fixer au plus vite la destination car l’enjeu familial pèse lourd” dans l’affaire.