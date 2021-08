Les négociations avancent avec le clan Messi mais toujours pas d’accord (RMC)

Le PSG souhaite frapper un autre grand coup lors de ce mercato estival. Après les arrivées de Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf Hakimi et Georginio Wijnaldum, le club de la capitale désire s’offrir l’une des légendes du football : Lionel Messi. Depuis l’annonce de sa non-prolongation avec le FC Barcelone, l’attaquant de 34 ans est fortement annoncé au PSG.

Libre de tout contrat, un bail de deux saisons – plus une année en option – est évoqué par de nombreux médias. Mais les discussions se poursuivent toujours entre les différentes parties. En effet, RMC Sport rapporte que même si Lionel Messi a exprimé sa volonté de jouer chez les Rouge & Bleu, “le club de la capitale doit désormais trouver un accord contractuel avec l’attaquant argentin.” Et actuellement, “il n’y a toujours pas d’accord” entre les deux parties. Les discussions et négociations avancent, “mais il faut encore un peu de patience pour que l’accord soit trouvé”, conclut le média sportif sur son site internet.