Conférence de presse de Messi ce dimanche au Camp Nou

Plus les heures passent, plus Lionel Messi semble se rapprocher du PSG. Selon différents médias concordants, la légende argentine a choisi Paris et devrait s’y engager dans très peu de temps. Ce qui est sûr, à l’heure où sont écrites ces lignes, c’est que la Pulga quitte le FC Barcelone. D’ailleurs, comme le rapporte le journaliste correspondant à Barcelone, François David, Lionel Messi donnera une conférence de presse ce dimanche au Camp Nou à partir de 12h. Suite à Juan Laporta, le président blaugrana, qui s’était exprimé ce jeudi, on n’imaginait pas vraiment Leo Messi partir sans prendre à son tour officiellement la parole devant la presse afin de s’expliquer et de faire, sans doute, ses adieux.