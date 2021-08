C’est assez fou de l’écrire mais c’est réel, Lionel Messi est tout proche de signer avec le PSG. L’Argentin, qui n’a pas prolongé avec le FC Barcelone, peut s’engager avec n’importe quel club et le Paris Saint-Germain est celui qui aurait ses faveurs. Si de certains médias annoncent une arrivée comme actée, d’autres restent plus mesurés.

Sur son site internet, Le Parisien annonce que “tout le monde le sait désormais et la nouvelle a été confirmée en interne aux joueurs comme aux salariés du PSG : Messi va les rejoindre.” Le quotidien explique que “les dirigeants parisiens avaient la banane, convaincus de réaliser l’un des plus grands coups de l’histoire du football”. L’Argentin toucherait un salaire oscillant entre 35 et 40 millions d’euros avec “une conséquente prime à la signature”. Si Paris n’a “pas l’intention de trainer dans ce dossier”, les deux clans sont sur la même longueur d’onde dans les grandes lignes du contrat et il restera “à se mettre autour d’une table pour parapher tous les documents.” La légende argentine pourrait faire ses grands débuts face au Clermont Foot le 12 septembre prochain.