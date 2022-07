Les négociations avancent pour une arrivée de Kehrer à Séville

Depuis le début de l’été, le PSG s’est donné pour mission de vendre les joueurs indésirables. Une politique assumée par Luis Camps mais aussi par Christophe Galtier qui souhaite compter sur un groupe un peu plus réduit pour la saison prochaine. Placé sur la liste des transferts, Thilo Kehrer est annoncé sur le départ depuis quelques jours. Le club de la capitale discute avec le FC Séville pour le transfert du joueur allemand. Monchi, le directeur sportif du club sévillan, souhaite trouver un remplaçant à Jules Koundé, transféré au FC Barcelone.

Kehrer aurait accepté de baisser son salaire

Selon Estadio Deportivo, il y a des progrès significatifs dans la possible arrivée de Kehrer à Séville. Le club espagnol est optimiste dans ce dossier et espère conclure les dernières étapes des négociations dans les prochaines heures. Selon le média espagnol, le joueur a donné son accord et aurait même accepté de baisser son salaire pour rejoindre le club. À un an de la fin de son contrat avec Paris, Kehrer souhaite trouver un nouveau projet où il pourra se sentir important. Surtout, il désire trouver du temps de jeu pour avoir une chance de disputer le Mondial avec l’Allemagne en décembre prochain.