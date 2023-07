Ce mardi 25 juillet 2023 a été une journée très active en terme de rumeurs autour du mercato du PSG. Voici notre résumé de la journée en terme d’actualités autour du Paris Saint-Germain. Retrouvez tout l’été votre résumé quotidien de l’actu PSG sur Canal Supporters.

À la une : Des nouvelles rassurantes sur Sergio Rico

Deux mois après son grave accident à cheval, Sergio Rico est dans un état rassurant. Aujourd’hui stable, le portier espagnol pourrait même reprendre sa carrière normalement. C’est au micro de Marca que le chef le chef du service de neurologie de l’hôpital Universitario 12 de Octubre de Madrid a évoqué l’opération en question. Il déclare: « L’opération consistera à boucher un anévrisme (…) c’est-à-dire en insérant un cathéter qui va de l’aine au cerveau, et l’anévrisme est bouché avec des matériaux qui ne risquent pas de se rompre à l’avenir« . Une excellente nouvelle qui prend écho auprès de sa famille après qu’elle soit passée par des moments difficiles. Pas de précipitation non plus, mais aujourd’hui l’heure est à l’optimisme.

À lire aussi: PSG : Sergio Rico bientôt de retour sur les terrains ?

Le dossier : Le match nul face à Al Nassr

À peine arrivés au Japon, les joueurs parisiens sont déjà sur le terrain. À l’occasion du premier match de la tournée estivale, le PSG a affronté Al Nassr de Cristiano Ronaldo. Un match qui avait un certain interêt du fait d’affronter le fameux milieu de terrain Seko Fofana/Marcelo Brozovic. Au final les deux équipes se sont laissés sur un terne 0-0 au terme d’un match à l’image du score : nul. Une rencontre pleine d’enseignements pour Luis Enrique qui ne s’en est pas caché auprès de PSG.TV. Le tacticien espagnol se dit « satisfait » et explique avoir « vu des choses très intéressantes« . À la suite du match, Gianluigi Donnarumma s’est aussi exprimé après la grosse épreuve qu’il a vécu jeudi soir. À la suite du violent braquage, le portier italien a tenu à remercier les supporters: « Je vous embrasse fort et encore merci à tous !«

🗣️ “J'ai vu des choses très intéressantes en termes de positionnement, de pressing et de rythme avec le ballon. Il y a des choses à améliorer, évidemment, mais je suis satisfait”



[Luis Enrique pour PSG TV 🇪🇸🎙️] pic.twitter.com/0mXDEKDcYP — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 25, 2023

Les échos contraires du dossier Maldini

C’est un bruit venu d’Italie qui agite le mercato parisien. La légende milanaise, à présent sans club, aurait reçu une offre du PSG selon 4 médias italiens dont la Repubblica. Il avait déjà été approché par le club via Leonardo en 2012 à la naissance du projet pour intégrer l’organigramme parisien. Malgré la présence conjointe du brésilien et d’Ancelotti, le trio milanais ne s’est finalement jamais formé à Paris. Cependant Maldini a toujours laissé la porte ouverte à une arrivée dans la capitale. L’information faisant part d’une offre du PSG pour Maldini a ensuite été démentie par Olivier Tallaron et Ben Jacobs. Le journaliste de Canal Plus appuie sur le fait que le club ferait entièrement confiance à Luis Campos. Un dossier à suivre lors des prochains jours.

image : lesoir.be

Mbappé va « très très bien »

En plein tumulte, Kylian Mbappé se fait voir en compagnie des supporters. Pour la troisième fois en trois jours, le joueur français s’arrête pour prendre des photos avec les fans. Chose assez rare pour être soulignée étant donné que Mbappé ne s’était que rarement arrêté depuis son arrivée il y a 6 ans. Après le JT de TF1 samedi 22 juillet, Mbappé a répondu au micro du Parisien. Il dit qu’il va « très très bien » sourire aux lèvres. Un pion de plus dans la guerre médiatique l’opposant au PSG qui espère toujours un départ cet été ou une prolongation longue durée.

À lire aussi: Kylian Mbappé va « très, très bien »

Le petit plus CS : Talk Harry Kane vers le PSG, l’après Mbappé lancé ?!