PSG / Nice : les notes des Parisiens

Avec la victoire de l’OM face à Angers (3-0), le PSG était dans l’obligation de gagner face à l’OGC Nice, en difficulté dans ce début de saison.

À quatre jours d’un périlleux déplacement en Ligue des Champions sur la pelouse du Benfica Lisbonne, et après une trêve internationale éprouvante, Christophe Galtier avait décidé de faire tourner une partie de son effectif. Hugo Ekitike fêtait sa 1e titularisation sous les couleurs parisiennes, à la place de Kylian Mbappe, tandis que Fabian Ruiz était lui associé à Vitinha au milieu en l’absence de Marco Verratti, suspendu.

La première période est équilibrée et les occasions se font rares, mais à la demi-heure de jeu, Leo Messi inscrit son 1er coup-franc au PSG. Une merveille en lucarne qui permet aux Parisiens d’ouvrir le score (1-0, 29′). En début de seconde période, les Parisiens se font surprendre par un but de Gaëtan Laborde qui trompe Gigio Donnarumma (1-1, 47′). Les entrées de Kylian Mbappé et Nuno Mendes à l’heure de jeu changent tout puisque le Français inscrit son 11e but de la saison et libère le Parc des Princes (2-1, 83′) ! Victoire poussive mais le PSG reprend sa place de leader du championnat grâce à ce succès (2-1). Qui est, selon-vous, l’homme du match ?

Les notes de la rédaction de Canal Supporters : Donnarumma 6 – Mukiele 6, Marquinhos 5,5, Ramos 6 – Hakimi 5, Fabian Ruiz 5, Vitinha 7, Bernat 4 – Messi 7,5, Ekitike 4, Neymar 5

Les notes de Jonathan Bensadoun : Donnarumma 6 – Mukiele 6 , Marquinhos 5 , Ramos 6 – Hakimi 4, Fabian Ruiz 4, Vitinha 5, Bernat 4 – Messi 7, Ekitike 5, Neymar 5,5

Les notes de Mehdi Houzirane : Donnarumma 6 – Mukiele 6 , Marquinhos 4 , Ramos 7 – Hakimi 4, Fabian Ruiz 6, Vitinha 5, Bernat 5,5 – Messi 8, Ekitike 5, Neymar 6

Les notes de Murvin Armoogum : Donnarumma 6 – Mukiele 6, Marquinhos 5.5, Ramos 6 – Hakimi 4, Fabian Ruiz 5.5, Vitinha 6, Bernat 4 – Messi 6.5, Ekitike 5, Neymar 5.5

Les notes de Mickael Rufet : Donnarumma 6 – Mukiele 6, Marquinhos 6, Ramos 6 – Hakimi 4, Fabian Ruiz 5, Vitinha 6, Bernat 4 – Messi 7, Ekitike 4, Neymar 5