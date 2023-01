Les Parisiens sont arrivés en Arabie Saoudite

Le Paris Saint-Germain effectue actuellement un mini stage promotionnel au Qatar et en Arabie Saoudite. Arrivé hier matin à Doha, les Parisiens ont déjà du prendre l’avion pour rejoindre Riyadh. Les Rouge & Bleu viennent tout juste d’atterrir où ils ont été très chaleureusement accueillis.

Une journée chargée pour le PSG

Au programme, les hommes de Christophe Galtier vont rejoindre leur hôtel avant de disputer un match amical de prestige contre une sélection des joueurs d’Al Nassr et d’Al Hilal. Une rencontre particulière pour les amateurs de football, puisque cette affiche opposera (pour l’une des dernières fois) deux légendes de ce sport, Leo Messi et Cristiano Ronaldo. On le rappelle, le Portugais s’est engagé il y a quelques semaines de cela du côté d’Al Nassr pour un contrat record. Cette rencontre se jouera à partir de 18h00 (heure française) et sera disponible sur BeIn Sports mais aussi toutes les plateformes de diffusion du PSG.