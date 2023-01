Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 19 janvier 2023. Le match amical entre le PSG et la Riyadh Season Team, la remise en forme du trio Messi-Neymar-Mbappé, l’ultime rencontre entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, la capacité maximale du Parc des Princes en cas de rénovation.

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque le court voyage du PSG dans le Golf persique à l’occasion du Qatar Winter Tour 2023. Depuis ce mercredi, le club de la capitale est à Doha et quittera le Qatar ce jeudi matin pour prendre la direction de l’Arabie saoudite afin de disputer le match amical contre la Riyadh Season Team, composée des meilleurs joueurs d’Al-Nassr et Al-Hilal. Ce bref passage au Qatar aura été intense pour les Parisiens. « La matinée était consacrée à des activités commerciales avec plusieurs généreux partenaires du club » comme Qatar Airways, Qatar National Bank (Achraf Hakimi, Marquinhos, Warren Zaïre-Emery) et Ooredoo (Kylian Mbappé, Carlos Soler, Keylor Navas). Certains joueurs ont participé à d’autres activités comme la dégustation de spécialités locales (Neymar et Gianluigi Donnarumma) ou la visite de la clinique Aspetar (Nuno Mendes et Danilo Pereira). Après ces différentes opérations commerciales, l’ensemble de l’effectif s’est entraîné, avec leur nouvelle tenue d’entraînement, devant 27.000 spectateurs au Khalifa Stadium. « À l’applaudimètre, Messi a été largement le plus populaire », rapporte L’E. Et afin de préparer ce match amical, les joueurs « ont eu droit notamment à un travail de circuit de passes se terminant par une frappe et à une opposition à onze contre onze. »

XI probable du PSG (L’Equipe) : Navas (ou Donnarumma) – Hakimi, Marquinhos (c), Ramos, Bernat – Soler, Renato Sanches, Ruiz – Neymar – Messi, Mbappé.

De son côté, Le Parisien se penche sur ce match amical entre le PSG et la Riyadh Season Team (18h sur beIN SPORTS 2 et PSG TV Premium) et plus particulièrement sur le duel entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, qui sera probablement le dernier affrontement entre les deux stars du football. Et selon LP, ce match raconte le PSG « où le service marketing domine les autres secteurs. C’est sans doute la rançon de son efficacité, alors qu’il signe des contrats rutilants avec des sponsors de divers horizons quand d’autres patientent encore pour associer leur image à la puissance de l’écurie parisienne. » En interne, ce court déplacement dans le Golf persique est décrit comme un non-sens, « un renversement des valeurs d’un club qui devrait placer le sport en premier et les intérêts financiers après. » En effet, les responsables de l’équipe première auraient préféré profiter de cette semaine sans match pour retravailler les automatismes et le physique après deux défaites en Ligue 1. Ce match amical sera l’occasion pour Lionel Messi et Cristiano Ronaldo de s’affronter une nouvelle fois, après 36 confrontations en match officiel. CR7, qui s’est récemment engagé avec Al Nassr, sera même le capitaine de la Riyadh Season Team. Face à son rival, « Messi mène par seize victoires à onze contre le Portugais (neuf matchs nuls) et là encore, il aura du mal à être rattrapé par son complice. » Les 65.000 spectateurs du Stade King Fahd auront sans doute l’occasion de voir pendant au moins 45 minutes le trio Neymar-Messi-Mbappé.

🗣️🇧🇷 | Marquinhos sur cette mini tournée via RMC Sport :



“On est ensemble pendant la journée, on peut se parler […] On a une deuxième partie de saison importante qui arrive, j’espère que cette tournée va nous booster pour ça. » pic.twitter.com/FinmEqcUQc — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 18, 2023

Le quotidien francilien fait un focus sur la MNM. Jusqu’au prochain match de Ligue 1 face au Stade de Reims, le 29 janvier prochain, le staff du PSG aura pour objectif de remettre en forme Lionel Messi, Neymar Jr et Kylian Mbappé, qui sont « toujours sous le contrecoup d’une Coupe du monde riche en émotions. » Pour le prochain match de Coupe de France face au Pays de Cassel, le club parisien n’aura pas besoin de son trio offensif pour se qualifier contre le club de Régional 1. « Dès lors, entre le voyage à Rennes et la réception de Reims, Paris a enfin le temps de remettre ses atouts offensifs dans le rythme. » Même si le staff a pour objectif de retrouver des repères dans le jeu à la MNM, il souhaite aussi faire retrouver de la cohésion et du vivre ensemble au trio offensif, et cela peut passer par des petits moments entre eux comme ce court voyage au Qatar et en Arabie saoudite.

Enfin, Le Parisien évoque également le Parc des Princes et plus précisément la capacité maximale du stade en cas de rénovation. Depuis longtemps, des discussions ont porté sur l’extension du Parc des Princes en terme de capacités. Avec 48.000 places aujourd’hui, l’enceinte de la Porte de Saint-Cloud souffre de la comparaison avec d’autres stades en Europe comme le Camp Nou (100.000), Santiago Bernabeu (80.000), San Siro (80.000) ou l’Allianz Arena (75.000). En octobre dernier, le club parisien avait fêté son 100e match d’affilée à guichets fermés dans son stade. « La demande reste extrêmement forte pour pouvoir admirer Messi et Mbappé et obtenir des places pour les grands matchs est un parcours du combattant. » Ainsi, lorsque les dirigeants qatari ont ouvert le dossier de l’agrandissement de stade, l’objectif initial était d’obtenir une capacité de 70.000 places.

Dans cette optique, plusieurs études ont été menées mais ils « se sont vite rendu compte qu’il était impossible de dépasser les 60.000 places. » Agrandir cette enceinte est un vrai casse-tête. « Inimaginable d’abaisser le niveau de la pelouse de manière significative puisque le périphérique passe sous l’édifice. Impossible de toucher à la coque puisque le stade est inscrit à l’inventaire des monuments historiques », rapporte LP. L’autre solution reste d’augmenter la hauteur des tribunes, mais elle se heurte à un problème administratif car le plan local d’urbanisme (PLU) limite la hauteur des bâtiments parisiens à 37 mètres et le point culminant du Parc des Princes atteint déjà 48 mètres. « Le PSG pourrait néanmoins tenter de faire modifier le PLU mais le dossier prendrait alors une tournure politique. Car la seule personne habilitée à intervenir sur le PLU est… Anne Hidalgo », avec qui les relations sont devenues tendues ces dernières semaines. Ainsi, la seule option possible est de se rapprocher au maximum de la pelouse en inclinant les tribunes. Mais avec cette solution, la jauge dépassera difficilement les 55.000 places. Selon les informations du Parisien, « le club cherchera surtout à faire du Parc un stade ultramoderne et à augmenter sa capacité d’accueil pour les VIP. » Actuellement, les 5.000 places en loge représentent 50% des revenus billetterie. « L’agrandissement du Parc permettra surtout de diversifier l’offre premium. En termes d’exploitation, le PSG possède un savoir-faire unique au monde. » La saison passée, le club parisien a touché 131M€ grâce à sa billetterie, loin devant le Bayern Munich (44M€), le Real Madrid (91M€) ou encore Manchester City (64M€), qui possèdent pourtant des stades avec une plus grande capacité. Ainsi, la limitation à 55.000 places explique aussi pourquoi les dirigeants parisiens explorent d’autres possibilités pour leur futur stade.