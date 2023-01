Le PSG est actuellement en stage au Qatar et en Arabie Saoudite, pour le plus grand bonheur de son coach.

Alors que le match aller de Ligue des Champions contre le Bayern Munich est désormais dans 26 jours, le PSG a du s’envoler pour le Qatar et l’Arabie Saoudite pour une tournée promotionnelle. Celle-ci se conclura par un match amical de prestige contre une sélection des meilleurs joueurs d’Al Nassr et Al Hilal. Si certains critiquent la pertinence de ce voyage, au sein du groupe on loue sa nécessité pour rapprocher le groupe. C’est ce que défend le coach parisien, Christophe Galtier.

« Important de se retrouver »

Interrogé par PSG TV, l’entraîneur parisien a tenu à rendre hommage aux supporters présents sur place lors de l’entraînement du jour. Un soutien qui – selon ses dires – fait plaisir à ses joueurs, qui sont aussi contents de se retrouver « un peu à l’extérieur » du quotidien de la capitale française.

“L’accueil est toujours chaleureux lorsque l’on vient ici. Entre le PSG et le Qatar, c’est une grande histoire d’amour, on et toujours très bien accueilli. C’est toujours important de faire des séances d’entraînement dynamiques devant un public. Les joueurs adorent ça, ils préfèrent s’entraîner avec beaucoup de monde que les stades vides. Même si le séjour est court, il était à mes yeux important que l’on se retrouve un peu à l’extérieur et qu’on se recentre sur les objectifs à atteindre dans cette deuxième partie de saison.”