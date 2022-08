Ce dimanche soir, coup d’envoi à partir de 20h45, le PSG se déplace sur la pelouse du LOSC dans ce qui représente l’affiche de la 3e journée de Ligue 1. Après deux succès fleuves, respectivement contre le Clermont Foot (0-5) et face au Montpellier HSC (5-2), les Rouge et Bleu voudront poursuivre sur cette lancée des plus fructueuses. Et à un peu plus de 48 heures de cette confrontation, Christophe Galtier s’est présenté en conférence de presse. L’occasion pour lui d’être interrogé sur les frictions entre Neymar et Mbappé, mais également sur le mercato ou, bien évidemment, sur le match de ce dimanche.

Mbappé / Neymar

« Il n’y a aucun malaise ! C’est un épiphénomène. On s’est vu le lendemain pour dire ce qu’il y avait à dire. Je vous le dis en toute sincérité. »

Les suspensions

« C’est un sujet oui. Car se faire suspendre de manière stupide pour un excès d’engagement, cela pénalise l’équipe. Nous allons enchaîner tous les trois jours jusqu’au 20 novembre. Il faut se focaliser sur le jeu. Évidemment que Marco est un joueur qui est à l’écoute sur ce genre de sujets. Mais on n’est pas à l’abri d’un débordement. J’en parle énormément à tous les joueurs : il faut finir un match à onze. Il faut avoir de la maîtrise sur ces interventions. »

La paire Verratti / Vitinha

« Marco est un joueur expérimenté. Il a l’expérience du haut niveau. C’est un joueur difficile à bloquer, il est intelligent dans son placement. Viti est un jeune joueur qui aime aller vers l’avant, percuter vers l’avant. Je travaille beaucoup cette organisation. Je travaille aussi d’autres paires. IL ne faut pas le même profil. Certains pensent qu’on n’aura pas assez de densité physique, mais l’important est l’utilisation du ballon. »

Le trio Neymar – Mbappé – Messi

« C’était un trio l’année dernière. En ce début de saison on a vu Ney et Leo être associés parce que Mbappé était absent. Ce trio a été très efficace la semaine dernière. Ce sont des joueurs qui se cherchent constamment. C’est un vrai trio à mes yeux et non une paire. Et oui, c’est facile d’intégrer un joueur comme Mbappé. »

Les pénaltys

« Il peut y avoir Messi, Ramos aussi, qui est un très bon tireur. Il y a ce que je souhaite durant un match, et après il y a la réalité du match. je pense que c’est très important que nos attaquants marquent des buts. Pas pour des stats, mais pour garder la confiance. Après, un coach est loin durant un match, et ce sont aux joueurs de décider : ils peuvent prendre la décision de faire un cadeau à un partenaire pour lui donner la confiance. »

Les trois recrues attendues

« Oui, j’ai dit cela il y a deux semaines. Je tiens à préciser que les choix sont faits par Luis Campos et moi-même pour l’effectif. Nous fonctionnons comme ça depuis le début et cela fonctionne très bien. Nous avons mis en place une stratégie pour trouver les joueurs qui pourraient devenir une vraie valeur ajoutée. Il y a aussi la réalité du marché : nous avons beaucoup de joueurs sous contrat. Là, on compte sur Antero pour sa faculté à vendre. On échange beaucoup, tous les trois jours environ, pour construire l’effectif. nous, on est pressés. Dans une semaine nous allons enchaîner tous les trois jours. Il ne faut pas croire que c’est simple d’intégrer un nouveau joueur. Il y a beaucoup de facteurs. Là-dessus, le fait que ces joueurs n’arrivent pas, évidemment que cela nous handicape sportivement. »

Les profils recherchés

« C’est une question de profils. Nous avons identifié les joueurs. On sait quels joueurs nous voulons voir venir. je souhaite que l’équipe puisse récupérer le ballon le plus haut et le plus vite possible. Il faut que notre effectif soit de la meilleure qualité possible quand il va y avoir cet enchaînement pour avoir la meilleure rotation possible. Il faut de la qualité technique car le PSG est souvent face à des blocs bas. »

Le match face au LOSC

Il « y a eu un changement d’entraîneur avec une philosophie de jeu. C’est une équipe qui presse bien et qui essaye de récupérer vite le ballon. Il y a de la qualité offensive. Le premier gros test ? Ce serait très réducteur pour les trois adversaires qu’on a joué. Mais on va jouer dans un stade plein, contre une équipe qui est habituée à ce genre de rencontres. Donc oui, ce sera un test plus important que les deux précédents en Ligue 1. »

Est-ce que Neymar va rester au PSG ?

« Dans le mercato, il y a toujours des surprises. je n’ai pas entendu Ney demander à partir. Il s’entraîne bien tous les jours. Il joue bien aussi. Je n’ai pas l’impression de voir un joueur en stand-by. Mais le mercato est ce qu’il est. »