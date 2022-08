Les trois premières procédures de la Liga contre le PSG rejetées

Contre toute attente, le 21 mail dernier, Kylian Mbappé a fait le choix d’accepter la prolongation qui lui a été offerte par le PSG. Ainsi, le numéro 7 francilien est désormais lié au club de la capitale jusqu’en juin 2025. Une nouvelle qui a toujours énormément de mal à passer en terre ibère, c’est le moins que l’on puisse dire.

Un zéro pointé

Car oui, face à cet état de fait, le Real Madrid n’a pas souhaité se laisser faire. C’est ainsi que la Liga, via son avocat Juan Branco, a décidé, le 17 juin dernier, de lancer une procédure contre cette prolongation de Kylian Mbappé. La raison ? Au vu des pertes financières du club après la crise liée au Covid-19, entériner un tel mouvement parait très suspect pour certains acteurs du football espagnol. Et ce jours, trois des quatre recours faits par la Liga ont été tout simplement rejetés, nous indique ce jour RMC. Il s’agit des trois procédures suivantes : l’abrogation du contrat de Kylian Mbappé auprès du ministère des sports, un autre auprès de la LFP dans le but qu’elle contacte la DNCG pour un contrôle des comptes parisiens, ainsi que la démarche devant le tribunal administratif de Paris exigeant la suspension de l’homologation par la LFP du contrat » de Kylian Mbappé. Enfin, RMC précise qu’une ultime et dernière procédure est encore en marche et devrait être traitée en début d’année prochaine : celle devant la Commission européenne »…