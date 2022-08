Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 18 août. Sergio Ramos, un des patrons de l’équipe, Luis Campos et les nouvelles consignes, le depart de Kehrer, la confirmation du non intérêt du PSG pour CR7…

Le Parisien revient sur la présence de Sergio Ramos et le fait qu’il pourrait enchaîner une quatrième titularisation de suite face à Lille ce dimanche, une première depuis son arrivée au PSG en juillet 2021. Ce petit événement qui, marque le renouveau du défenseur espagnol, lui permet de retrouver aussi un rôle important sur le terrain comme en dehors. “Christophe Galtier et son staff comptent d’ailleurs s’appuyer sur lui pour construire leur projet” et les “multiples blessures aux mollets sont derrière l’ancien cadre du Real Madrid, il semble parti pour une saison pleine” révèle le quotidien francilien. Cela a commencé depuis avril, où il ne sentait plus ses douleurs chroniques aux mollets. Conséquence, il avait fait huit apparitions sur les neuf derniers matchs de la saison du PSG. Cet été, il a retrouvé le camp des Loges dans une forme “optimale.” L’Espagnol a débuté six des sept matchs, amicaux compris, dirigés par le nouveau staff parisien et a même disputé “une partie du Trophée des champions contre Nantes en étant touché à une jambe. Le tout sans se blesser. Les prises de parole de l’ancien capitaine du Real Madrid se multiplient, comme ce samedi soir face à Montpellier où il a fait partie des joueurs à calmer les ardeurs de chacun. Son palmarès lui permet d’imposer “un respect naturel”. Par ailleurs Le Parisien conclut en révélant qu’il n’y a pas “un coéquipier avec lequel Ramos ne s’entend pas, il fait partie des rares à pouvoir faire le lien avec tous.”

Comme le révèle Le Parisien sur son site internet, Luis Campos et Christophe Galtier ont décidé « de réparer une anomalie » du PSG en engageant à temps plein un nutritionniste pour l’équipe première. Si le club en disposait d’un, celui-ci s’occupait de toutes les sections. Le dirigeant portugais a donc recruté un spécialiste de la nutrition, de nationalité espagnole, qui est aussi un ancien joueur de football reconverti dans ce domaine nous informe le quotidien francilien. La première décision du nouveau nutritionniste a été d’enlever le Coca-Cola et le Ice Tea, deux boissons « peu compatibles avec le sport de haut niveau » même si « personne n’y avait pensé avant, sous le mandat de Mauricio Pochettino et de Leonardo, ce qui n’a pas manqué d’étonner en interne. » Le groupe a aussi désormais deux rendez-vous obligatoires de vie commune chaque jour au centre d’entraînement, le petit-déjeuner et le déjeuner, en prenant exemple sur de nombreux autres grands clubs européens. De plus, Luis Campos veut « sanctuariser le vestiaire de l’équipe première ». Le conseiller sportif regrettait la présence de trop nombreux de salariés du club, pas toujours issus des secteurs rattachés au sportif. Une nouvelle preuve de la nouvelle discipline mise en place par la direction parisienne.

Ce mardi, c’était les retrouvailles entre Neymar et Kylian Mbappé à l’entraînement après les événements de samedi soir contre Montpellier qui ont conduit à un recadrage de la part de Luis Campos. « L’incident est clos », répète-t-on au PSG et dans l’entourage des deux stars selon Le Parisien.

À lire dans L’EQUIPE du jour en lien avec le PSG… et bien pas grand chose. Le quotidien sportif français n’aborde pas réellement le club parisien dans son édition de ce jeudi. Un petit encadré est bien présent pour rappelle que Thilo Kehrer a officiellement rejoint West Ham la veille contre environ 10 M€. Aussi, à l’occasion d’un papier consacré à Cristiano Ronaldo, sur le départ de Manchester United, L’EQUIPE indique qu’il n’y a aucune chance que le Portugais rejoigne Paris cet été, une chose impossible tant sportivement que financièrement, et ce alors que le quintuple lauréat du Ballon d’Or avait eu des contacts avec le PSG au cours des saisons précédentes.