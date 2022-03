Deux joueurs du PSG convoqués avec le Portugal

Après le match contre Monaco, un très grand nombre de joueurs du PSG vont rejoindre leurs sélections nationales respectives pour des matches plus ou moins importants. Lors de cette trêve internationale, le Portugal va jouer sa place pour la Coupe du Monde lors des Barrages. Le 24 mars, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo affronteront la Turquie. En cas de victoire, ils affronteront l’Italie ou la Macédoine du Nord pour se qualifier au Mondial. Ce jeudi après-midi, Fernando Santos a dévoilé sa liste pour cette trêve très importante. Et le sélectionneur de la Seleçao Portuguesa a convoqué deux joueurs du PSG, Nuno Mendes et Danilo Pereira.

La liste du Portugal

Gardiens : Anthony Lopes (OL), Diogo Costa (Porto), Rui Patrício (AS Roma)

Défenseurs : Cédric Soares (Arsenal), Diogo Dalot (Manchester United), João Cancelo (Manchester City), Gonçalo Inácio (Sporting CP), José Fonte (LOSC), Pepe (Porto), Nuno Mendes (PSG), Rafael Guerreiro (Borussia Dortmund)

Milieux : Danilo (PSG), Rúben Neves (Wolverhampton), William Carvalho (Betis), Bruno Fernandes (Manchester United), João Moutinho (Wolverhampton), Matheus Nunes (Sporting CP), Otávio (Porto), Bernardo Silva (Manchester City)

Attaquants : André Silva (Leipzig), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Gonçalo Guedes (Valence CF), Diogo Jota (Liverpool), João Félix (Atlético de Madrid), Rafael Leão (AC Milan)